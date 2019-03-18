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Kadın milli haltercilerin gözü madalyada

- Milli halterciler, Gürcistan'ın Batum kentinde 4-13 Nisan'da yapılacak Avrupa Halter Şampiyonası'ndan madalyayla dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor- Halter Milli Takımı Antrenörü Erkan Kayır:"Takım olarak Avrupa'da ilk üçe girmeyi ve madalyalar toplamayı hedefliyoruz"

18 Mart 2019 Pazartesi 11:13
Kadın milli haltercilerin gözü madalyada

RİZE (AA) - FİKRET DELAL - Kadın Halter Milli Takımı, Gürcistan'ın Batum kentinde 4-13 Nisan'da gerçekleştirilecek Avrupa Halter Şampiyonası'ndan madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Milli halterciler, teknik direktör Mustafa Doğan yönetiminde çalışmalarını 11 Şubat'tan bu yana Rize Salarha Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

Batum'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için aralıksız çalışan 13 milli sporcu, hazırlıklarını 3 Nisan Çarşamba günü tamamlayacak.

Halter Milli Takımı Antrenörü Erkan Kayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 Ocak'ta Ankara'da başladıkları çalışmalarını Rize'de sürdürdüklerini söyledi.

Gürcistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda en iyi sonucu almak istediklerini ifade eden Kayır, "Milli takımımız daha çok genç sporculardan oluşuyor. Takım olarak Avrupa'da ilk üçe girmeyi ve madalyalar toplamayı hedefliyoruz." dedi.

Kayır, şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Kampımız Rize'de devam ediyor. 3 Nisan'a kadar burada sürecek. Güzel bir ortamımız var. Sporcularımızla ve hocalarımızla en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Milli takım sporcusu Şaziye Erdoğan ise şampiyonaya iyi hazırlanmaya çalıştıklarını kaydederek, geçmişte şampiyonlukları olduğunu, yine şampiyon olmayı hedeflediğini söyledi.

Halterin bir kadın için zor olduğunu dile getiren Şaziye, şunları kaydetti:

"Sevdiğimiz için bize zor gelmiyor. 18 yıldır bu sporu yapıyorum. Başladığım ilk zamanlar çevrem 'Halter erkek işidir' demişti. Ailem de bana destek oldu, çok iyi yerlere geldim. Halter yapılmayacak bir spor değil. İnsanın istedikten ve sevdikten sonra her işi başaracağına inanıyorum."

Ayşegül Çakın da 8 yıldır bu sporu yaptığını belirterek, "Şampiyonaya en güzel şekilde hazırlanıyoruz. Şampiyonadan güzel dereceler ve madalyalarla dönmeyi hedefliyoruz. Bayrağımızı inşallah en güzel şekilde dalgalandırırız." ifadesini kullandı.


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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:13
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