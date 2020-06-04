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Spor

Kadın milli halterciler, seneye ertelenen "Tokyo 2020" için kampa girecek

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:27:24 -
Kadın milli halterciler, seneye ertelenen "Tokyo 2020" için kampa girecek

ANKARA (AA) - Kadın milli halterciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seneye ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanmak için 8 Haziran Pazartesi günü Konya'da kampa girecek.

Federasyon yetkililerinden edinilen bilgiye göre "Tokyo 2020", Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve Büyükler Avrupa Şampiyonası'na hazırlık yapacak kadın milli sporcuların 8 Haziran'da Konya'da toplanmaları istendi.

Kadın Halter Milli Takımı Teknik Direktörü Mustafa Doğan yönetimindeki kampta, çalışmalar 31 Ekim 2020'ye kadar planlanıyor.

Kampa çağrılan kadın milli halterciler ise Rabia Kaya, Dilara Narin, Nuray Levent, Berfin Altun, Melike Günal, Ayşe Doğan, Dilara Ucan, Tuğçe Boynueğri, Sara Yenigün, Asuman Ayhan ve Ayşegül Çakın.

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