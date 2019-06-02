Kadın milli basketbolcular İspanya'ya yenildi - A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında İspanya'ya 58-55 mağlup oldu



İSTANBUL (AA) - 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında İspanya'ya 58-55 yenildi. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, İspanya'nın Burgos kentinde düzenlenen hazırlık turnuvasında, ev sahibi ekip karşısında ilk yarısını 28-20 önde tamamladığı maçı 58-55 kaybetti. Milliler, hazırlık turnuvasındaki ilk maçta Macaristan'ı 66-57 yenmişti. Ay-yıldızlılar, yarın yurda dönecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.