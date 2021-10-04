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Kadın - Aile Kadın kursiyerlerden sergi
Kadın - Aile

Kadın kursiyerlerden sergi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamına yönelik çalışmalar kapsamında Kadın Yaşam Merkezlerinde açtığı kurslardan faydalanan kadınlara ekonomik kazanç için de destek vermeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 12:28:00 -
Kadın kursiyerlerden sergi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamına yönelik çalışmalar kapsamında Kadın Yaşam Merkezlerinde açtığı kurslardan faydalanan kadınlara ekonomik kazanç için de destek vermeye devam ediyor.
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, tekstil, el sanatları ve mutfak atölyelerinde eğitim gören kadın kursiyerlerin birikimleri olan el emeği ürünlerden kazanç sağlamaları amacıyla Sanat Sokağı’nda kermes düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Güngör ve Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker, kermesi ziyaret ederek kadınlarla bir araya geldi. Standları tek tek gezerek ürünleri inceleyen Göngür ve Eker, kadınlara çalışmalarında başarılar dilediler.
Kermes üç gün boyunca Sanat Sokağı’nda devam edecek.

 

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