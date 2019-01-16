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Kadın kuaföründe 'kürtaj odası' bulundu! 5 Suriyeli gözaltında

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Suriyeliler tarafından işletilen bir bayan kuaföründe, yasadışı kürtaj muayenehanesi bulundu. Olayla ilgili olarak 5 Suriyeli gözaltına alındı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:57
Kadın kuaföründe 'kürtaj odası' bulundu! 5 Suriyeli gözaltında

İstanbul Arnavutköy'de İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kürtaj yapıldığı belirlenen bayan kuaföründe polis eşliğinde baskın yaptı. Suriye uyruklu 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Arnavutköy, Anadolu Mahallesi, Nurbanu Sokak’taki bir adreste yasadışı muayene işletildiği ve kürtaj yapıldığı ihbarını alan ilçe polisi, bilgileri Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle paylaştı.

Hasta yatağı ve muayene odaları bulundu

Üzerinde “Güzellik merkezi” yazılı adreste inceleme yapan ekipler, hasta yatağı ve muayene odalarıyla karşılaştı.

Kartvizitler ele geçirildi

Muayenelerde kullanılan medikal malzemelerle çok sayıda ilaçta bulan ekiplerin üzerinde Arapça “Kadın çocuk polikliniği-Gebe izleme noktası” yazılı çok sayıda kartvizitte ele geçirdi.

Faryal M. adına düzenlenen kartvizitlere el konulurken, çalışan Suriye uyruklu Sidra M., ruhsatsız işletmenin sahibi olduğu belirlenen Aldo M. ve muayene olmak için sıra bekleyen yine Suriye uyruklu 3 kadın gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:57
  1. İstanbul
  2. Arnavutköy
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  4. kaçak muayenehane
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  6. Güzellik merkezinde kürtaj skandalı
  7. Denetim
  8. Kürtaj cinayettir

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