Kadın kuaföründe 'kürtaj odası' bulundu! 5 Suriyeli gözaltında İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Suriyeliler tarafından işletilen bir bayan kuaföründe, yasadışı kürtaj muayenehanesi bulundu. Olayla ilgili olarak 5 Suriyeli gözaltına alındı.

İstanbul Arnavutköy'de İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kürtaj yapıldığı belirlenen bayan kuaföründe polis eşliğinde baskın yaptı. Suriye uyruklu 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Arnavutköy, Anadolu Mahallesi, Nurbanu Sokak’taki bir adreste yasadışı muayene işletildiği ve kürtaj yapıldığı ihbarını alan ilçe polisi, bilgileri Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle paylaştı. Hasta yatağı ve muayene odaları bulundu Üzerinde “Güzellik merkezi” yazılı adreste inceleme yapan ekipler, hasta yatağı ve muayene odalarıyla karşılaştı. Kartvizitler ele geçirildi Muayenelerde kullanılan medikal malzemelerle çok sayıda ilaçta bulan ekiplerin üzerinde Arapça “Kadın çocuk polikliniği-Gebe izleme noktası” yazılı çok sayıda kartvizitte ele geçirdi. Faryal M. adına düzenlenen kartvizitlere el konulurken, çalışan Suriye uyruklu Sidra M., ruhsatsız işletmenin sahibi olduğu belirlenen Aldo M. ve muayene olmak için sıra bekleyen yine Suriye uyruklu 3 kadın gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.