  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın alacaklar bu tuzağa dikkat! Kuyumcu da bunu yaparsa

BM'den Gazze açıklaması! 'Güvenli bölge kalmadı'

Türk SİHA'larını düşürmek için kurulan şirketleri iflas etmişti! Ankara'ya kafa tutan o ülke resmen batıyor

Kuzey Kore lideri ilk kez böyle görüldü! 'Lütfen çocuk yapın' diyerek ağladı

Meral Akşener'e bir şok daha! İstanbul Milletvekili istifa etti

İYİ Partili Yanıkömeroğlu, partisinden ayrıldı: İYİ Parti'de istifa depremi

Dolandırıcıların yeni yöntemi: Instagram’daki bu tuzağa dikkat!

Trakya'dan da tarım arazisi toplayan Bill Gates'ten flaş hamle! BAE ile ortaklaşa yapma kararı aldılar

Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu! Başrolde bakın kim var

19 yıldır zirveyi kaptırmıyor! Dünyanın en değerli otomotiv markası belli oldu
Aktüel Kadın İETT otobüsüne biber gazı sıktı, yolcular fenalaştı
Aktüel

Kadın İETT otobüsüne biber gazı sıktı, yolcular fenalaştı

Yeniakit Publisher
2023-12-06 20:14:00 -
Kadın İETT otobüsüne biber gazı sıktı, yolcular fenalaştı

Ümraniye'de İETT otobüsünde iki kadın arasında yer verme nedeniyle çıkan tartışmada kadınlardan biri otobüsün içinde biber gazı sıktı.

Ümraniye'de İETT otobüsünde iki kadın arasında yer verme nedeniyle çıkan tartışmada kadınlardan biri otobüsün içinde biber gazı sıktı. Bazı yolcuların fenalaştığı olay otobüste bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, 4 Aralık Pazartesi günü, öğle saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünde, iki kadın yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada kadınlardan biri çantasından çıkardığı biber gazını, tartıştığı kadının yüzüne sıktı. Biber gazından otobüsteki yolcular da etkilendi. Şoförün otobüsü durdurmasıyla yolcular dışarı çıktı. Biber gazına maruz kalan kadın bayılırken bir yolcunun yardımıyla otobüsten indirilerek yakındaki bir iş yerine götürüldü. İhbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayılan kadın hastaneye kaldırılırken, biber gazını sıkan kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. 

O ANLAR OTOBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI 
Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kadının tartıştığı ve bir kadının çantasından çıkardığı biber gazını diğer kadının yüzüne sıktığı görülüyor. 

Gezi Parkı'nda ağaç diye böğürenler Kaş'ı betona boğdu!
Gezi Parkı'nda ağaç diye böğürenler Kaş'ı betona boğdu!

Gündem

Gezi Parkı'nda ağaç diye böğürenler Kaş'ı betona boğdu!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

674 yıllık Galata Kulesi'nin alemi söküldü
674 yıllık Galata Kulesi'nin alemi söküldü

Yerel

674 yıllık Galata Kulesi'nin alemi söküldü

Binbir derde deva! İlaç niyetine tüketiliyor
Binbir derde deva! İlaç niyetine tüketiliyor

Sağlık

Binbir derde deva! İlaç niyetine tüketiliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23