‘Kadın İçin Taşıyoruz’ projesi, Mersin’deki ihracatçılara tanıtıldı. DFDS Akdeniz İş Birimi’nin, KAGİDER iş birliği ile hayata geçirdiği “Kadın İçin Taşıyoruz” projesini, Anadolu’daki kadın ihracatçılarla buluşturan dijital paneller serisinin Akdeniz ayağı, liman kenti Mersin’de gerçekleştirildi.

DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER iş birliği ile hayata geçirilen “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi, Dünya Gazetesi’nin desteği ile Anadolu’daki iş dünyası ve kadın ihracatçılara tanıtılmaya devam ediyor. Dijital paneller serisinin yeni durağı liman kenti Mersin oldu.

“Kadın İçin Taşıyoruz- Anadolu Buluşmaları” Mersin toplantısına KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Özlem Dalga, DFDS Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Başboğa, UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhittin Ocak, Mersin Deniz Ticaret Odası Genel Sekter Yardımcısı Ezgi Biçer Uçar, Berdan Civata A.Ş. Genel Müdürü Zeynep Şemsi Aysalar ve Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve yazarı Hakan Güldağ panelist olarak katıldı.

DFDS Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Başboğa, “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi ile kadın ihracatçıların ekonomiye katılımı ve yeni pazarlara açılımı için önemli bir lojistik destek verdiklerini belirterek, ülkemizin demografik yapısı içinde kadın ihracatçılarımızın her geçen gün artan ihracatımızda daha fazla pay alabileceklerine inandıklarını söyledi.