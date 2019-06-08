Kadın hastalar 'Mahremiyet Haklarını' istiyor!

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Kadın hastalar, özellikle kadın doğum hastalıkları kapsamında görevli kadın doktorlara yöneliyorlar. E-Devlet randevu sisteminde kadın hekimlerin yoğun ilgi gördüğü gözlenirken, erkek hekimlerin randevu saatleri genellikle boş kalıyor.

Kadın hastaların mahremiyeti ihlal ediliyor!

'Kadın hekimlerin yanında erkek asistan'

Kadın hastalar, mahremiyet hakları gereğince 'kadın hekimleri' tercih ederken randevuların erken dolması sebebi ile erkek hekimlere yönlenmek zorunda kalıyorlar. Birçok kadın hasta kadın hekimlerden randevu alabilse dahi bu kez de hekimlerin yanında görevli erkek asistanlar sebebi ile sıkıntı yaşıyor. Mahremiyet ihlalini aşamayan kadınlar, bakanlıktan çözüm bulunmasını istiyor.

Özellikle eğitim ve araştırma hastanelerinde yaşanan erkek asistan sıkıntısı, hassasiyeti olan anne adaylarını rahatsız ediyor. Hastane yönetimleri ise doktor yetiştirmek zorunda olduklarından dolayı erkek asistan çalıştırmaya mecbur olduklarını söylüyorlar. Anne adayı kadın, maddi imkanları yeterliyse özel hastanede tedavi olurken değilse randevularına gitmeyerek tedavi olmaktan vazgeçiyorlar.