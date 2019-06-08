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Kadın hastalar 'Mahremiyet Haklarını' istiyor!

Başta kadın doğum olmak üzere birçok hastalıkta kadın hekim tarafından tedavi olmak isteyen 'kadın hastalar', 'kadın hekim' randevularına yoğun talep gösteriyor. Kadın hastalar, kadın hekim randevularının kısa sürede dolmasından dolayı erkek hekimlere yönlenmek zorunda kalıyorlar.

08 Haziran 2019 Cumartesi 10:23
Kadın hastalar 'Mahremiyet Haklarını' istiyor!

 Taha Emre Özdemir   yeniakit.com.tr 

Kadın hastalar, özellikle kadın doğum hastalıkları kapsamında görevli kadın doktorlara yöneliyorlar. E-Devlet randevu sisteminde kadın hekimlerin yoğun ilgi gördüğü gözlenirken, erkek hekimlerin randevu saatleri genellikle boş kalıyor.

Kadın hastaların mahremiyeti ihlal ediliyor!

'Kadın hekimlerin yanında erkek asistan'

Kadın hastalar, mahremiyet hakları gereğince 'kadın hekimleri' tercih ederken randevuların erken dolması sebebi ile erkek hekimlere yönlenmek zorunda kalıyorlar. Birçok kadın hasta kadın hekimlerden randevu alabilse dahi bu kez de hekimlerin yanında görevli erkek asistanlar sebebi ile sıkıntı yaşıyor. Mahremiyet ihlalini aşamayan kadınlar, bakanlıktan çözüm bulunmasını istiyor.

Özellikle eğitim ve araştırma hastanelerinde yaşanan erkek asistan sıkıntısı, hassasiyeti olan anne adaylarını rahatsız ediyor. Hastane yönetimleri ise doktor yetiştirmek zorunda olduklarından dolayı erkek asistan çalıştırmaya mecbur olduklarını söylüyorlar. Anne adayı kadın, maddi imkanları yeterliyse özel hastanede tedavi olurken değilse randevularına gitmeyerek tedavi olmaktan vazgeçiyorlar.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 10:23
  1. kadın hastalar
  2. doktor

YORUM YAZ

  • KaraKara5 dk önce
    Evet bu konuda bizde çok sıkıntı çektik. Mecburen özel hastaneye gitmek durumunda kaldık. Çözüm istiyoruz.
  • KocasolakKocasolak28 dk önce
    Aynen! Kadın erkek mahremiyetine SAYGI yok. Bazen kapıyı kapatabilirmiyim diyorsunuz, çıldırıyorlar.

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