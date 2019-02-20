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Kadın güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'na iddialı hazırlanıyor

Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Efrahim Kahraman:"Kızlarımız çok büyük bir çıkışta. 3 dünya şampiyonluğu, 4 Avrupa Şampiyonluğumuz var. Dünyada söz sahibi olan bir takımız"- Dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar:"Avrupa ve dünya şampiyonlukları var ama sadece olimpiyat madalyam eksik. Hedefim olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutmak"

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:20
Kadın güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'na iddialı hazırlanıyor

EDİRNE (AA) - Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Edirne'de hazırlanıyor.

Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Efrahim Kahraman yönetiminde kampa giren milli takımda sporcuların performansı teknik heyeti sevindiriyor.

Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını söyledi.

Kadın Güreş Milli Takımı'nın son yıllarda büyük çıkışta olduğunu anlatan Kahraman, "Kızlarımız çok büyük bir çıkışta. 3 dünya şampiyonluğu, 4 Avrupa Şampiyonluğumuz var. Dünyada söz sahibi olan bir takımız. Avrupa Şampiyonası'nda ilk üçe girdiğimiz, dünya şampiyonasında ilk beşe girdiğimiz bir takım. Gerçekten kızlarımız çok başarılı." diye konuştu.

Asıl hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu ve çok az bir zamanın kaldığını anımsatan Kahraman, olimpiyatlarda başarılı olacaklarına inandıklarını belirtti.

Olimpiyatta madalya değil madalyaların hedeflerinde olduğunu vurgulayan Kahraman, "Bizim hedefimiz olimpiyatlarda madalyalar almak." ifadelerini kullandı.


- Yasemin Adar: "Sadece olimpiyat madalyam eksik"


Dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar ise Edirne kampının çok iyi ve verimli geçtiğini anlattı.

Bu yılın kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Adar, "Çünkü hedeflediğimiz üç önemli organizasyon var. Bunlar Avrupa Şampiyonası, Avrupa oyunları ve dünya şampiyonası. Elde etmiş olduğum birçok Avrupa ve dünya şampiyonlukları var ama sadece olimpiyat madalyam eksik. Hedefim olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okutmak." diye konuştu.

Moğolistan Kadın Güreş Milli Takımı ile günde yaklaşık 6 saat çalıştıklarını ve çok formda olduğunu anlatan Adar, şampiyonalarda ülkesini en iyi şekilde temsil edeceğini sözlerine ekledi.



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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:20
  1. Avrupa Şampiyonası
  2. Güreş
  3. Kadın Güreş Milli Takımı

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