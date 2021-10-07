Kadın girişimciler buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve İl Kurul Üyelerinin katılımları ile her hafta TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Değer Katan Kadın Girişimciler Toplantısı düzenleniyor. Toplantılar vasıtasıyla, 81 ilde faaliyet gösteren TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin tamamıyla temas edilerek, kurul çalışmalarına ilişkin talep ve beklentileri alınıyor.



TOBB Bilecik ve TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri’nin katılımları ile video konferans yöntemiyle Bilecik İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Şermin Kahraman başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Emin Türker, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, Osmaneli Kadın Girişimciliği Kooperatifi, Bilecik Kadın Girişimciliği Kooperatifi, Başköy Baştacı Kadınlar Derneği, Yönetim ve Meclis Üyelerimiz, Kadın girişimciler Kurul Üyeleri ve TSO Genel Sekreteri D. Gürkan Akyol katıldı.