Kadın gazeteci, terör sevicilere böyle ayar vardi!

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Beril Solmuşgül ve kameraman Murat Başal, sınır ötesinden havan toplarının düştüğü Nusaybin ilçe merkezinde görevlerini yapmak isterken bir grup terör yandaşı tarafından darp edildi.

Barış Pınarı Harekatının 3’üncü gününde Nusaybin ilçesinde gelişmeleri takip eden İHA muhabirleri Beril Solmuşgül ve Murat Başal, bir grup terör örgütü PKK yandaşı tarafından sözlü hakarete uğradıktan sonra darp edildi. Muhabirlerden Beril Solmuşgül’ün cep telefonu gasp eden terör örgütü PKK yandaşları, daha sonra bindikleri araçla kayıplara karıştı.

Ayar verdi

İHA tarafından yayınlanan videoda, Solmuşgül’ün terör sevicilere karşı sert tavrı gözlerden kaçmadı.

Olayı anlattı

Yaşadığı dehşet verici olayla ilgili konuşan Beril Solmuşgül, Nusaybin merkezde havan topu düştüğü yere haber takibi için geldiklerini söyledi. Solmuşgül, “Köşede bekliyorduk. Beklerken, oradan geçen bir kişi, ‘Bu havan topları sizin suçunuz, sizler de yere yatıyorsunuz bu suça ortak oluyorsunuz. Sizler yüzünden bunlar oluyor’ diyerek üzerimize yürüdü. Olay sonrası gerginlik olmaması adına bölgeden ayrılmak isterken, plakasını aldığımız araçtan inen iki kişi, önce sırtıma tekme attı, ardından yüzüme yumruk atıp telefonumu alarak kayıplara karıştı. Bu sırada bana ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu” dedi.

Süleyman Soylu tebrik etti

Bakan Soylu telefonla ulaştığı İHA muhabiri Beril Solmuşgül’ü terör yandaşları karşısında dik duruşundan dolayı tebrik etti. Soylu telefonda "Duruşundan dolayı seni tebrik ediyorum. Helal olsun sana" dedi. Terör yandaşlarına karşı dik duruşundan dolayı İHA muhabirini tebrik eden Bakan Soylu, "Bölgede görevinizi çok iyi yapıyorsunuz. Devlet ve İçişleri Bakanlığı olarak gazeteciler ve vatandaşlarımızın yanındayız. Operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Bölgede barış koridoru için vatandaşlarımızla el ele vererek bütün imkanlarımızı seferber edip çalışıyoruz. Devlet her zaman vatandaşının yanında olacaktır. Yaşanan bu vahim olay hepimizi üzmüştür, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.