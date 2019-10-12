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Kadın gazeteci, terör sevicilere böyle ayar vardi!

Gazeteci Beril Solmuşgül, kameraman Murat Başal ile birlikte Nusaybin’de çekim yaparken PKK yanlıları tarafından saldırıya uğradı. Solmuşgül’ün cesur duruşu dikkat çekerken, terör sevicilerin bir kadın gazeteciye karşı skandal tutumu da gözlerden kaçmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Solmuşgül'ü arayarak cesur duruşundan dolayı tebrik etti.

12 Ekim 2019 Cumartesi 15:41

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Beril Solmuşgül ve kameraman Murat Başal, sınır ötesinden havan toplarının düştüğü Nusaybin ilçe merkezinde görevlerini yapmak isterken bir grup terör yandaşı tarafından darp edildi.

Barış Pınarı Harekatının 3’üncü gününde Nusaybin ilçesinde gelişmeleri takip eden İHA muhabirleri Beril Solmuşgül ve Murat Başal, bir grup terör örgütü PKK yandaşı tarafından sözlü hakarete uğradıktan sonra darp edildi. Muhabirlerden Beril Solmuşgül’ün cep telefonu gasp eden terör örgütü PKK yandaşları, daha sonra bindikleri araçla kayıplara karıştı.

Ayar verdi

İHA tarafından yayınlanan videoda, Solmuşgül’ün terör sevicilere karşı sert tavrı gözlerden kaçmadı.

Olayı anlattı

Yaşadığı dehşet verici olayla ilgili konuşan Beril Solmuşgül, Nusaybin merkezde havan topu düştüğü yere haber takibi için geldiklerini söyledi. Solmuşgül, “Köşede bekliyorduk. Beklerken, oradan geçen bir kişi, ‘Bu havan topları sizin suçunuz, sizler de yere yatıyorsunuz bu suça ortak oluyorsunuz. Sizler yüzünden bunlar oluyor’ diyerek üzerimize yürüdü. Olay sonrası gerginlik olmaması adına bölgeden ayrılmak isterken, plakasını aldığımız araçtan inen iki kişi, önce sırtıma tekme attı, ardından yüzüme yumruk atıp telefonumu alarak kayıplara karıştı. Bu sırada bana ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu” dedi.

Süleyman Soylu tebrik etti

Bakan Soylu telefonla ulaştığı İHA muhabiri Beril Solmuşgül’ü terör yandaşları karşısında dik duruşundan dolayı tebrik etti. Soylu telefonda "Duruşundan dolayı seni tebrik ediyorum. Helal olsun sana" dedi. Terör yandaşlarına karşı dik duruşundan dolayı İHA muhabirini tebrik eden Bakan Soylu, "Bölgede görevinizi çok iyi yapıyorsunuz. Devlet ve İçişleri Bakanlığı olarak gazeteciler ve vatandaşlarımızın yanındayız. Operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Bölgede barış koridoru için vatandaşlarımızla el ele vererek bütün imkanlarımızı seferber edip çalışıyoruz. Devlet her zaman vatandaşının yanında olacaktır. Yaşanan bu vahim olay hepimizi üzmüştür, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 15:41
  1. Beril Solmuşgül
  2. Murat Başal
  3. PKK
  4. terör seviciler

YORUM YAZ

  • hercaihercai11 dk önce
    POH BUNLARA DA LAZIM, OTEKI ASALAGA YAPTIKLARI GIBI BUNLAR DA AYNI MUAMELEYI GORMELI!
  • ferdiiferdii24 dk önce
    bunlar ..............leri
  • hasanhasan28 dk önce
    BU HAİNLER TESPİT EDİLİP VATANDASLIKTAN CIKARILIP SINIR DIŞI EDİLMELİ.. BASKA YOLU YOK..
  • fahrifahri35 dk önce
    bacım adamsın adam ,adımın kralısın adamlık cinsiyetle değil senin gibi karakterli vatanının milletinin yanında dik durmakla olur
  • SadeddinSadeddin36 dk önce
    ibrerti_alem için bu ..........leri bacağından salladırmalı
  • abdullahabdullah37 dk önce
    bu mert ve yürekli kızımızın tavrına bakın, bir de KADIN KIYAFETLİ ETEK ALTINA SAKLANAN BİR KIZA 2 KİŞİ SALDIRAN .....LARA! insanlık, erkeklik, mertlik, insafi vicdan kalmayana insan denir mi?
  • ruhuna işlemişruhuna işlemiş40 dk önce
    Yediği kaba pisletenler, İstanbul a da gelmesin. Kimlik kartları iptal edilsin. 

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