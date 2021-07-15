Kurban bayramına sayılı günler kaldı. 2021 yılında Kurban bayramının ilk günü 20 Temmuz'da yaşanacak. Bayramdan önce kurban kesmeye niyetlenen kişiler kurban kesmek ile ilgili dini hükümleri araştırıyor. Bunlardan birisi de kadının kocasından habersiz olarak kurban kesip kesemeyeceği... Peki, kadın kocasının haberi olmadan kurban kesebilir mi?

Kadın eşinden habersiz kurban kesebilir mi?

İslamî hükümlere göre, aile fertleri arasında mal birliği değil, mal ayrılığı prensibi vardır. Bir aile içinde, karı-koca ve çocuklardan, herbirinin malı kendisine aittir. Bu itibarla, kadın kendisine ait malını kocasının izin ve rızasını almadan da dilediği gibi sarfedebilir; dilediği bir şahsa veya hayır kurumlarına bağışlayabilir. Ancak; kadın kocasının malını, evin zarurî ihtiyaçları dışında kocasının izin ve rızası olmadan harcayamaz. Kocasının malından herhangi bir kimseye bağışta bulunamaz. Ancak kadın, kocası gördüğü veya haberi olduğu takdirde, ondan izinsiz yaptığı harcama ve tasarruf için izin vereceği ölçüde bağış ve tasaddukta bulunabilir. Söz gelimi kapıya gelen dilenciyi boş çevirmez. Bu takdirde hem kendisi, hem kocası sadaka sevabına nail olurlar.