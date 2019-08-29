"Kadın, erkekle aynı temel haklara ve saygınlığa sahiptir"

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - SEFA ŞAHİN - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, "Kadın, İslam'ın temel ilkelerine, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine, Peygamberimizin uygulamalarına göre erkekle aynı temel haklara ve saygınlığa sahiptir. Bu tartışılmaz bir konudur." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının ilk kadın başkan yardımcısı Martı, Kırıkkale'deki Emine Bulut cinayetine ve kadına yönelik şiddete ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bir kadının insan olarak onuruna, kişiliğine, haklarına uzatılan eli, "haince, hunharca, zalimce" olarak nitelendiren Martı, aklı başında Müslüman'ın, feraset sahibi insanın, vicdanlı bireyin kadına yönelik şiddeti kabullenmesinin görmezden gelmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

İslam'ın, kadını, birey, fert, insan olarak erkekle aynı öz değere sahip olarak gördüğüne işaret eden Martı, Allah katında kul olmakla erkek ve kadın arasında fark bulunmadığına dikkati çekti.

Martı, bu eşitliğin kadını ve erkeği Allah'ın huzurunda birbirlerine değer vermeleri gereken, birbirlerine emanet iki varlık olarak ortaya çıkardığını belirtti.

Şiddetle mücadele konusunda zihniyet dönüşümü konusunu konuştuklarını dile getiren Martı, erkekler tarafından kadınların bir mülk, eşya gibi algılanmasının şiddeti tetiklediğinin altını çizdi.

Martı, sözlerine şöyle devam etti:

"Kadının sahibi olduğunu iddia eden, onunla mülkiyet bağı kuran erkek gözünü kırpmadan şiddete yönelebiliyor. İslam'ın bize öngördüğü kilit bir kavram var, emanet kavramı. Peygamberimizin Veda Hutbesi'nde, 'Allah'tan korkun çünkü siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız' ifadesinde geçen emanet kavramının, kadının birey olmasının alternatifi olduğu zannedildi. Kadının birey, fert olarak toplumda hem insanlar içerisinde hem de Allah karşısında ayakları üzerinde duran, kendi kararlarını alıp, bu kararlarının sonuçlarına da ahirette kendisi katlanan bir birey olarak İslam'da saygınlığı kesindir."

"Emanet" ve "birey" kavramlarının birbirinin yerine kullanılan kavramlar olmadığına işaret eden Martı, emanetin, mülkiyet kavramının karşısında kullanıldığını ifade etti.

Martı, İslam'a göre, kadının, erkeğin, temel haklarla dünyaya geldiğini, bu hakların erkek ve kadında farklı olmadığını söyledi.

Bir insanın, can, beden, mal, akıl, inanç, onur, namus dokunulmazlığının bulunduğunu aktaran Martı, bu dokunulmazlıkların her insan için geçerli olduğunu dile getirdi.

- "İstersem severim, istersem döverim diyemezsin"

İslam'ın kadını mükemmel bir birey olarak gördüğünü anlatan Martı, şunları kaydetti:

"Kadın İslam'ın temel ilkelerine, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine, Peygamberimizin uygulamalarına göre erkekle aynı temel haklara ve saygınlığa sahiptir. Bu tartışılmaz bir konudur. Bir erkek eğer diğer eşyalarının sahibi olduğunu iddia ettiği gibi eşiyle mülkiyet ilişkisi kurduğunda, onun da sahibi olduğunu iddia ettiğinde, 'Benim değil mi istediğimi yaparım' gibi son derece umarsız bir tavırla sorumluluklarını göz ardı ettiğinde kadına şiddet uygulayabilmektedir. Peygamberimizin söylediği şudur, 'Kadın senin değil.' Çünkü bütün canlılar Allah'ındır, kadın sadece sana emanet. Çünkü bütün canlılar birbirine emanet. Peygamberimizin 'emanet' kelimesini kullanması bilinçli bir tercihtir ve erkeğin mülkiyet iddiasını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Sahibi değilsen el uzatamazsın. 'İstersem severim, istersem döverim' diyemezsin. "

Martı, İslam'da, kadını küçülten bir bakışın olmadığını, erkeğe kadın üzerindeki her türlü tahakkümü, mülkiyet anlayışını reddedişin bulunduğunu bildirdi.

- "Kadın, mülkiyet değil emanet ilişkisiyle eşine bağlı"

Nikah ilişkisinin bir mülkiyet değil emanet ilişkisi olduğunu anlatan Martı, bunun da kadını birey olarak yücelten bir bakış olduğunu dile getirdi.

Martı, "Peygamberimizin cümlesinde, boşandığı eşine karşı bile hala onun sahibi gibi tahakküm kurmaya çalışan, mülkiyetçi bakışa itiraz vardır." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da Kırıkkale'deki cinayete ilişkin yaptığı açıklamayı hatırlatan Martı, bu ifadelerin de bir erkeğin eşi üzerinde mülkiyet iddiasıyla gaddarlık yapamayacağı anlamında olduğunu vurguladı.

Kadına el uzatılamayacağını söyleyen Martı, İslam'ın ilkelerine göre, kadının mülkiyet değil emanet ilişkisiyle eşine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.