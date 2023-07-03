Kadın-erkek karışık eğlenceyi yasklayan örnek köy muhtarı tepkilere Anayasa ile cevap verdi!
Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız Mahallesi’nde düğün, kına ve asker uğurlama eğlencesinde kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesini muhtarlık ve köy derneğinin imzasıyla yasakladıktan sonra laikçilerin hedefi haline gelen Muhtar Arif Yılmaz, "Anayasada erkeklerin kadınların karışık oynaması yazıyor mu?" dedi.
Karaağız Yardımlaşma Derneği Başkanı Hayri Sönmez’in sosyal medyadan paylaştığı kararda, "Köy düğünlerimizde, sünnet cemiyetlerimizde, davetiye kartı haricinde yazma, çorap, gömlek gibi davetiyeler yasaklanmıştır. Düğünlerimizde, kınalarımızda, sünnet cemiyetlerinde, asker eğlencelerinde, erkek-kadın karışık oynanması dinimiz açısından ve köy halkından gelen şikayetler üzerine uygun olmadığı görüşüne varılmıştır. Kadınlarımızın, cumartesi günleri düğün sahibinin belirlediği bir saatte kadınlara özel eğlence düzenlemesi uygun görülmüştür. Köy halkının uyması önemle rica olunur. Alınan kararlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir." denilmişti.
Köy Muhtarı tarafından hayata geçirilen karar laikçi yobazların hedefi oldu.
Karaağız köyü Muhtarı Arif Yılmaz, tepkilere, "Anayasada erkeklerin kadınların karışık oynaması yazıyor mu?" diye cevap verdi.
Kadın ve erkeklerin düğüne beraber gelebileceklerini ancak ayrı ayrı eğleneceklerini söyleyen Yılmaz, “Kadınlar oynarken erkekler düğün yerinden çıkacak, erkekler oynayacağı zaman da kadınlar çıkacak.” ifadelerini kullandı.
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