Bu nasıl avukat! Zina sözleri hukukçuları ayağa kaldırdı
Sözde bir avukatın zina ile ilgili mide bulandıran ifadeleri sosyal medyada infiale yol açtı.
Hukuk sisteminin sil baştan düzenlenmesini yeniden gündeme getiren skandal videoda yer alan kadının arsız ifadeleri hukukları ayağa kaldırdı.
İşte mide bulandıran o rezil sözler:
"Kocanın o küçücük beyniyle yaptığı tehditlere inanma.
İstediğinle görüşebilirsin, istediğinle beraber olabilirsin.
Zina da yapsan çocuğun velayeti sende kalır."
