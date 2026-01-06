  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Bu nasıl avukat! Zina sözleri hukukçuları ayağa kaldırdı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu nasıl avukat! Zina sözleri hukukçuları ayağa kaldırdı

Sözde bir avukatın zina ile ilgili mide bulandıran ifadeleri sosyal medyada infiale yol açtı.

1
#1
Foto - Bu nasıl avukat! Zina sözleri hukukçuları ayağa kaldırdı

Hukuk sisteminin sil baştan düzenlenmesini yeniden gündeme getiren skandal videoda yer alan kadının arsız ifadeleri hukukları ayağa kaldırdı.

#2
Foto - Bu nasıl avukat! Zina sözleri hukukçuları ayağa kaldırdı

İşte mide bulandıran o rezil sözler:

#3
Foto - Bu nasıl avukat! Zina sözleri hukukçuları ayağa kaldırdı

"Kocanın o küçücük beyniyle yaptığı tehditlere inanma.

#4
Foto - Bu nasıl avukat! Zina sözleri hukukçuları ayağa kaldırdı

İstediğinle görüşebilirsin, istediğinle beraber olabilirsin.

#5
Foto - Bu nasıl avukat! Zina sözleri hukukçuları ayağa kaldırdı

Zina da yapsan çocuğun velayeti sende kalır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Kısaca o.....luk meşrulaştırılıyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
BM Güvenlik Konseyi’nde Venezuela düellosu: ABD’ye "dünya polisi" tepkisi!
Dünya

BM Güvenlik Konseyi’nde Venezuela düellosu: ABD’ye "dünya polisi" tepkisi!

BM Güvenlik Konseyi, ABD’nin Venezuela operasyonunu görüşmek üzere acil toplandı. Rusya ve Çin, ABD’yi "uluslararası haydutluk" ve "sözde ja..
CHP'li Esin Köymen'i terleten İBB sorusu
Gündem

CHP'li Esin Köymen'i terleten İBB sorusu

AK Parti'li Meclis Üyesi Osman Savul, Maltepe Belediye Meclisinde CHP'li Belediye Başkanı Esin Köymen'i terleten soru yöneltti. Savul, "İsta..
Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı
Gündem

Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı

Dünya kamuoyunun gözü Amerika ve Maduro üzerindeyken, sömürgeci Fransa boş durmadı. Afrika’da tam bağımsızlık meşalesini yakan İbrahim Traor..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Venezuela mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Venezuela mesajı

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'da yaşanan ABD haydutluğunu değerlendirdi. Erd..
Ak Partili isim milyonları heyecanlandırdı! Emekliye ek zam geliyor: En düşük maaş 20 bin lirayı aşacak
Ekonomi

Ak Partili isim milyonları heyecanlandırdı! Emekliye ek zam geliyor: En düşük maaş 20 bin lirayı aşacak

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam oranı yüzde 12,19 olurken memur emeklisine yapılan yüzde 18,60'lık zam diğer emeklilerin tepkisini topladı. ..
Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi "Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin" diye haykırdı
Gündem

Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi “Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin” diye haykırdı

İsrail meclisinde (Knesset) kurulan kürsü, bu kez bebek katili Netanyahu’nun alçaklıklarının yüzüne haykırıldığı bir meydan yerine dönüştü. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23