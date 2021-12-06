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Kadın - Aile Kadın çömlek ustaları
Kadın - Aile

Kadın çömlek ustaları

Yıldırım Belediyesi tarafından ilk kez açılan ‘seramik biçimlendirme kursu’ kadınlardan ilgi görüyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 17:51:00 - 2021-12-06 18:03:40
Kadın çömlek ustaları

Belediye Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Yıldırım Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ‘seramik biçimlendirme kursu’ açıldı. Haftanın 5 günü gerçekleştirilen kurslarda, günlük 8 saat eğitim veriliyor. Kursiyerlere sucuk, plaka, çimdikleme ve sıvama yöntemi, döküm yoluyla şekillendirme, dekorlama, sır hazırlama, pano tasarımı yapma ve şekillendirme gibi teknikler öğretiliyor. Yıldırım’da ilk kez açılan seramik biçimlendirme kursuna katılan kadınlar, hem boş zamanlarını değerlendiriyor, hem de el becerilerini geliştiriyor. Bu branşta eğitim alanlar turistik ve hediyelik eşya yapan işletmelerde, seramik fabrika ve kendi ev atölyelerinde üretim yaparak gelir elde edebilecek.

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