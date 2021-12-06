Kadın çömlek ustaları

Belediye Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Yıldırım Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ‘seramik biçimlendirme kursu’ açıldı. Haftanın 5 günü gerçekleştirilen kurslarda, günlük 8 saat eğitim veriliyor. Kursiyerlere sucuk, plaka, çimdikleme ve sıvama yöntemi, döküm yoluyla şekillendirme, dekorlama, sır hazırlama, pano tasarımı yapma ve şekillendirme gibi teknikler öğretiliyor. Yıldırım’da ilk kez açılan seramik biçimlendirme kursuna katılan kadınlar, hem boş zamanlarını değerlendiriyor, hem de el becerilerini geliştiriyor. Bu branşta eğitim alanlar turistik ve hediyelik eşya yapan işletmelerde, seramik fabrika ve kendi ev atölyelerinde üretim yaparak gelir elde edebilecek.