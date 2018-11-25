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Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

Türkiye'de 2018 yılının ilk 10 ayında 363 kadının 'kadına yönelik şiddet' sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade eden Beltaş Beşiktaş Belediyesi A.Ş. Beltaş Yönetim Kurulu Başkanı Ayça Akpek, bu sayının her geçen gün daha da arttığını dile getirdi. Akpek ayrıca, "Maalesef dün gece haberlerde iki kadının daha öldürüldüğüne dair bir bilgi vardı" dedi.

25 Kasım 2018 Pazar 16:57
Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

Türkiye'de 2018 yılının ilk 10 ayında 363 kadın, 'kadına yönelik şiddet' sebebiyle hayatını kaybetti. Bu anlamda her yıl yüzlerce çocuğu annesiz bırakan kadın cinayetlerine, şiddete karşı dikkat çekmek ve yeni cinayetlerin önüne geçmek için Beltaş Beşiktaş Belediyesi A.Ş. tarafından dikkat çekici bir toplumsal farkındalık kampanyası başlatıldı.

Beltaş Beşiktaş Belediyesi A.Ş. Beltaş Yönetim Kurulu Başkanı Ayça Akpek öncülüğünde #336Kadın adıyla başlatılan farkındalık projesi ile geçen yıl öldürülen 363 kadının sadece bir rakam değil, hepsinin birer insan olduğuna vurgu yapıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirilen farkındalık çalışması ile milyonlarca insan bilgilendirilerek bu büyük soruna dikkat çekildi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan alınan veriler, ilçedeki binlerce noktada kamuoyuyla paylaşıldı. Otobüs duraklarından iskelelere, billboardlardan raketlere, apartman kapılarından trafik ışıklarına kadar her yere 363 sayısının olduğu afişler yerleştirildi, broşürler dağıtıldı, sosyal medyada filmler yayınlandı.

"363 sadece bir sayı değildir"

Projeyi yürüten Beltaş Yönetim Kurulu Başkanı Ayça Akpek, kadınların hayatın her alanında var olmaya, kendi hayatları hakkında karar vermeye çalıştıklarını dile getirerek, "Ama bunu yaparken en yakınları erkekler tarafından şiddet sebebiyle, darp edilerek, taciz edilerek öldürülüyor. Sadece 2018 yılının ilk 10 ayında şiddet sebebiyle 363 kadın öldürüldü. Maalesef dün gece haberlerde iki kadının daha öldürüldüğüne dair bir bilgi vardı. Sayı her geçen gün artıyor. Her geçen gün şiddet vakaları artıyor. Biz Beşiktaş Belediyesi Beltaş olarak bir toplumsal farkındalık projesi başlatmayı amaçladık. Beşiktaş'ın her yerindeki billboardlara (363) yerleştirdik. Amacımız 363'ün sadece bir sayı olmadığını, 363 sayısını oluşturan her bir rakamın bir canı ifade ettiğini anlatmak. Buradan tüm Türkiye'ye öldürülen kadınların anısına paylaşımda bulunmaktı" şeklinde açıklamada bulundu.

Kadınların sesini Beşiktaş'tan duyuracaklar

Önümüzdeki günlerde Beşiktaş Meydanı'na bir dijital anıt kurmak istediklerini ifade eden Akpek, "Bu anıt bir canlı sayacı olacak. Bu sayaçla öldürülen kadınlara farkındalık yaratmak, her bir kadın öldürüldüğünde o sayaca yansımasını sağlamak. Biz kurum olarak her an kadına karşı şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği için gerekli çalışmaları kurumsal politika olarak yapacağız. Kadınların çağrısını Beşiktaş'tan duyuracağız. Bunun için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Bu duyarlılığın yerel yönetimlere yansıması gerekiyor"

"Beşiktaş, İnsani Gelişmişlik Vakfı'nın açıkladığı rakamlarda en üst sırada" ifadelerini kullanan Akpek, "Bu ilçede böyle bir duyarlılık var. Bu duyarlılığın yerel yönetimlere yansıması gerekiyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 16:57
  1. Beltaş Beşiktaş Belediyesi A.Ş. Beltaş Yönetim Kurulu Başkanı Ayça Akpek
  2. #336Kadın
  3. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
  4. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
  5. Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo
  6. İlk 10 ayda 363 kişi
  7. kadın cinayetleri

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  • davincidavinci14 dk önce
    erkek terörü PKK yı sollamış yine. EKK terörü363 eylemgerçekleştirdi bu yıl desek yeridir.
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