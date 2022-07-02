Kadın çiftçilere 35 milyon TL’lik katma değer

‘Tarımın Kadın Yıldızları’ adlı projeyle refah ve kalkınmayı arttırmak amaçlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da katkıda bulunduğu proje kapsamında Yıldız Holding’e bağlı Kerevitaş’ın Superfresh markası için sözleşmeli kadın çiftçilere 2025’e kadar 5 bin ton meyve-sebze alım garantisi verilerek 35 milyon TL tutarında değer oluşturulacak. Ayrıca kadın çiftçilere 500 bin TL tutarında teşvik sunulacak.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Kırsal kalkınmaya yönelik projeler, aynı zamanda ülkemizin kalkınması için de yürütülen pek çok çalışmanın merkezinde yer alıyor. Bu nedenle kırsalda kadınlarımızı desteklemek adına hayata geçirilen projelere büyük önem veriyoruz. Türkiye’de gıda sanayiine öncülük eden Yıldız Holding bünyesinde bu çalışmanın başlamış olmasından ayrıca mutluluk duyduk. Kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin sayısının daha da artması en büyük dileğimiz” dedi.

Hedef büyük

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker de şunları söyledi:

“Kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Gelinen aşamada ülkemizin en büyük tarımsal hammadde tedarikçilerinden biri olan Superfresh’le sözleşmeli kadın çiftçilerimizden ürün alımı yapacağımız önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projemizle tedarik altyapımızda kadınların oranını güçlü bir şekilde arttırmak için düğmeye basıyoruz. Superfresh’in tedarik zincirinde yer alan kadın çiftçilere güvence ve finansman sağlıyoruz. Hedefimiz de büyük. Önümüzdeki üç yıl içinde kadın çiftçi oranımızı yüzde 100 arttıracağız.”