Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'deki toplu taşıma araçlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde otobüs, dolmuş ve taksileri tedbirler çerçevesinde kontrol etti.



Sürücülerin evraklarına bakılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.

Ayrıca polis otomobilinden, ''Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni bir döneme giriyoruz. Kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Rehavete kapılmayalım. Tedbiri elden bırakmayalım. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak bu dönemi de inşallah hep birlikte aşacağız.'' şeklinde anonslar yapıldı.

Kontroller sırasında kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.



Denetimler gün boyu sürecek.