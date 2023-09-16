  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaca ünlü banka JPMorgan'dan o tahmin! Dolar kuru için bu rakamı telaffuz etti! Yeni tahminini yükseltti

Yeni yerli otomobil herkesi araba sahibi yapacak! Fiyatını duyan şok oluyor! Bu fiyata yok satacak

11 haftalık hamile doktoru darbeden zanlı hakkında yeni gelişme!

Çinli otomobil devi BYD duyurdu! Aracı olanlar aman dikkat: Türkiye macerası yakında olacak diyerek Türkiye'ye ilan etti

Akaryakıt fiyatları her an altüst olabilir! Maalesef haberler kötü

Bir ülke bu açıklamayla çalkalanıyor: Türkiye Pakistan'dan nükleer silah alıp bizi vurabilir

'2023'te gram altın 3 bin lira olacak' demişti! O tahmin iptal... Tuna Kaya yeni tahminini az önce duyurdu

Türk tekstil şirketi iflas etti! Mahkemeden müşterilerine kritik bir duyuru geldi

Erdoğan: En azılı düşmanlarımız bile...

Özgür Özel'in genel başkanlık adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan!
Yerel Kadıköy’de polise direnen sürücü gözaltına alındı
Yerel

Kadıköy’de polise direnen sürücü gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-09-16 06:57:00 -
Kadıköy’de polise direnen sürücü gözaltına alındı

Kadıköy’de sahilyolu üzerinde seyreden iki otomobil sürücüsünün arasında başlayan yol verme tartışması, büyüyerek aracın arka camını kırmaya kadar vardı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü polis, kontrol cihazına üflemediği için gözaltına aldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Caddebostan üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FGG 025 plakalı otomobil sürücüsü Aydın Kaya ile 34 SV 6058 plakalı otomobil sürücüsü Can Akşahin yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine otomobillerini sağa çeken sürücüler birbiriyle yüz yüze tartışmaya başladı.

Aydın Kaya’nın iddiasına göre, Can Akşahin ile tartışırken trafik ışıklarında tanımadığı kişilerin otomobiline saldırması sonucu otomobilinin arka camı kırıldı. Can Akşahin ise avukat olduğunu belirterek Kaya’nın yolda kontrolsüzce seyrettiğini ve kız arkadaşı yanında olmasına rağmen küfürler savurduğunu savundu.

Aydın Kaya polisin alkol testi için uzattığı kontrol cihazına üflememesi ve kendinin mağdur olduğunu tekrar tekrar dile getirmesi sonucu polis Aydın Kaya’yı gözaltına aldı. Bostancı polis karakoluna götürülen Kaya hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kazada yaralanıp hastaneden kaçan sürücü 1.64 promil alkollü çıktı!
Kazada yaralanıp hastaneden kaçan sürücü 1.64 promil alkollü çıktı!

Gündem

Kazada yaralanıp hastaneden kaçan sürücü 1.64 promil alkollü çıktı!

Hastaneden kaçan yaralı sürücü 1.64 promil alkollü çıktı
Hastaneden kaçan yaralı sürücü 1.64 promil alkollü çıktı

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hastaneden kaçan yaralı sürücü 1.64 promil alkollü çıktı

Avrupa'da da AK Parti mi var?
Avrupa'da da AK Parti mi var?

Gündem

Avrupa'da da AK Parti mi var?

Darısı diğer yerlerin başına! Sahildeki alkol rezaletine son
Darısı diğer yerlerin başına! Sahildeki alkol rezaletine son

Gündem

Darısı diğer yerlerin başına! Sahildeki alkol rezaletine son

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23