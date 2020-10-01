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Aktüel Kadıköy'de inşaatta iskele çöktü
Aktüel

Kadıköy'de inşaatta iskele çöktü

Olayda yaralanan ve vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan 3 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:32:37 -
Kadıköy'de inşaatta iskele çöktü

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Caddebostan Mahallesi İskele Sokak'taki bir inşaatta iskele çökmesi sonucu 3 işçi inşaatın boşluk alanına düştü.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince vinç kullanılarak bulundukları yerden çıkarılan Musa D., Aydın Ç., ve Hasan Hüseyin Ö. ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Bir işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Güvenlik sebebiyle polis ekiplerince ulaşıma kapatılan sokak, bir süre sonra trafiğe açıldı.

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