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Yerel Kadıköy'de facianın eşiğinden dönüldü
Yerel

Kadıköy'de facianın eşiğinden dönüldü

Kadıköy'de şiddetli rüzgar yol kenarındaki ağaçları yerinden söktü. Devrilen ağaçların yanında o sırada kimsenin olmaması faciayı önledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 07:28:00 - 2021-01-13 07:32:26
Kadıköy'de facianın eşiğinden dönüldü

Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde sabah saatlerinde facianın eşiğinden dönüldü. Cadde üzerindeki ağaçlar, şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden söküldü. Büyük bir ağaç yolun ortasına devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacı keserek yoldan kaldırdı. Ağacın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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