Kadıköy seçim sonuçları son dakika 23 Haziran 2019 İBB Kadıköy Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım oy oranı

Yenilenen 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için sandık nihayet İstanbulluların önüne konuldu. CHP'nin kalalerinden biri olan Kadıköy'de Ekrem İmamoğlu oy oranı merak ediliyor. Kadıköylüler oy verme saatinin başlamasıyla birlikte tekrarlanan İBB seçimleri için sandık başına gitti. Kadıköy seçim sonuçları merak edilirken, 23 Haziran İBB seçim sonuçlarında Ekrem İmamoğlu'nun Kadıköy'de güçlü bir şekilde çıkılacağı kesin gözüyle bakılırken, 23 Haziran Kadıköy İBB seçim sonuçları canlı olarak an be an takip edilmekte. Kadıköy 23 Haziran İstanbul (İBB) seçim sonuçları Ekrem İmamoğlu oy oranı, Binali Yıldırım oy oranı ne? İstanbul seçim sonuçları 23 Haziran 2019 son dakika.

Kadıköy 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları son dakika Kadıköy İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne İstanbullular tarafından araştırmaya başladı. Kadıköy 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! Binali YıldırımEkrem İmamoğlu Kadıköy oy dağılımı. 23 Haziran İBB seçim sonuçları Kadıköy son dakika seçim sonuçları, Kadıköy 23 Haziran Binali YıldırımEkrem İmamoğlu oy oranı. 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre, birleştirme tutanaklarına göre; CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy aldı. Türkiye’nin kalbi YSK tarafından usulsüzlükler sonucu iptal edilen 31 Mart İBB seçimlerine ilişkin yenilenen İBB seçimlerinde. 23 Haziran İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için büyük gün geldi. Tüm Türkiye’nin kalbi İstanbul büyükşehir (İBB) seçim sonuçları için atıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 23 Haziran seçimleri için gözler Yüksek Seçim Kurulu'nun Kadıköy seçim sonuçlarında. 23 Haziran Kadıköy İstanbul İBB seçimlerinde Kadıköy’de Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’na yüzde kaç oy çıktı? Kadıköy’de kim birinci oldu? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 498 bin 314 seçmenin bulunduğu Bağcılar’da AK Parti adayı Binali Yıldırım'a 236 bin 222, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na ise 149 bin 998 oy çıkmıştı. Saadet Partisi 6 bin 568, BTP adayı bin 405, TKP 424, Vatan Partisi 628, DP adayı bin 108, DSP adayı bin 629 oy almıştı.

Kadıköy 23 Haziran İBB seçim sonuçları

AK Parti-MHP ve BBP’nin ortak Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım ve CHP, İP, HDP ve marjinal grupların ortak Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçen Kadıköy 23 Haziran seçim sonuçları için ilk veriler gelirken yeniakit.com.tr seçim 2019 sayfasında 31 Mart'la karşılaştırmalı olarak Kadıköy Binali Yıldırım oy oranı ve Ekrem İmamoğlu oy yüzdesini dakika dakika buradan an be an takip edebilirsiniz. Ayrıca İstanbul tüm ilçe seçim sonuçlarını Akit TV'den canlı olarak son dakika verilerini, 23 Haziran İBB seçim sonuçlarına ilişkin analizleri canlı olarak izleyebilirsiniz. 31 Mart yerel seçim sonuçlarında ayrıca Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar 103 bin 364, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Selim Kotil 27 bin 87, Türkiye Komünist Partisi Adayı Zehra Güner Karaoğlu 10 bin 349, Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel 15 bin 428, Demokrat Parti Adayı Ersan Gökgöz 22 bin 268, Demokratik Sol Parti Adayı Muammer Aydın da 30 bin 884 oy aldı.

