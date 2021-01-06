  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kadıköy Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi tıkandı
Aktüel

Kadıköy Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi tıkandı

Yeniakit Publisher
2021-01-06 14:28:19 -
Kadıköy Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi tıkandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediyesi şirketi Kasdaş ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası çalışanı 2 bin 300 işçiyi kapsayan, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine sendika tarafından basın açıklaması yapıldı.

Belediye önünde toplanan sendika üyeleri, ''Sözleşme hakkımız söke söke alırız'', ''Direne direne kazanacağız'' şeklinde slogan attı.

Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No'lu Şube yöneticisi Tahsin Aydın, işçiler olarak insan onuruna yakışır çalışma şartları ve ücret istediklerini ifade etti.

Aydın, ''İlk özgür toplu sözleşme yapma hakkına sahip olduğumuz bu süreçte sizden gelen talepler doğrultusunda 3 ayda hazırladığımız sözleşme taslağını Kadıköy, Kartal ve Ataşehir belediyesinde masaya koyduk. Bu taleplerimiz 6 aydır masada. Bugüne kadar 3 oturum yapılabildi. 81 maddeden 27'si kabul edildi. Artık yasal anlamda grev aşamasındayız'' dedi.

Aydın, şunları kaydetti:

"İşçiler zor şartlar altında evini geçindirmek için ayakta durmaya çalışırken, bir çoğumuzun ücretleri asgari ücretin bile altında kalmıştır. Artık sabrımız kalmadı. Süreç ile ilgili son safhada hala ısrarla diyalog masa ve uzlaşı diyorsak kimsenin bizlere herhangi bir art niyetli suçlama yapmasını kabul etmiyoruz. Ama aynı hassasiyeti ve duyarlılığı belediye yönetiminden göremediğimiz için bugün burada bir araya gelerek taleplerin asıl sahibi olan siz emekçi arkadaşlarımızla birlikte belediye başkanı ve yönetimine sesleniyoruz. Bizler çalışıyor ve hizmet üretiyor ve fedakarlık yapıyoruz. Fedakarlık sırası artık siz belediye yönetiminde. Bizi dikkate alın, taleplerimizi görmezden gelmeyin."

Basın açıklamasının ardında işçiler dağıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiliz HSBC'den bomba dolar tahmini! Tarih bile verdiler
Ekonomi

İngiliz HSBC'den bomba dolar tahmini! Tarih bile verdiler

İngiltere merkezli dünyanın en büyük bankalarından HSBS'nin dolar/TL kuruna ilişkin son raporu sürpriz yarattı. Banka, raporunda yıl sonu do..
Boğaziçili öğrenci tüm gerçeği anlattı!
Gündem

Boğaziçili öğrenci tüm gerçeği anlattı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde CHP ve DHKP-C'nin kışkırtmasıyla çıkarılmaya çalışılan kaos hakkında, okulda eğitimine devam eden Ömer Salim Arsla..
Ankara'nın kozunu açıkladı! ABD S-400 diyecek, Türkiye ise...
Dünya

Ankara'nın kozunu açıkladı! ABD S-400 diyecek, Türkiye ise...

Gazeteci Mehmet Acet, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 hamlesine karşın Ankara'nın elindeki kozu açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay