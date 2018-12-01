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Kadıköy açıklarında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesi açıklarında, kötü hava şartları nedeniyle batmak üzere olan teknedeki 6 kişi kurtarıldı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:14
Kadıköy açıklarında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Kadıköy açıklarında kötü hava şartları nedeniyle batmak üzere olan teknedeki 6 kişi kurtarıldı. 

Olay dün gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Kadıköy Fenerbahçe açıklarında içinde 6 kişi bulunan bir tekne kötü hava şartları nedeniyle mahsur kaldı. Acil yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri teknede bulunanları kurtarma botuna aldı. 6 kişi kıyıya çıkarıldı. O anlar ekiptekiler tarafından görüntülendi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 16:14
  1. İstanbul
  2. Kadıköy
  3. Fenerbahçe
  4. batmak üzere olan tekne
  5. kurtarma operasyonu
  6. Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR)

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