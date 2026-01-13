  • İSTANBUL
Dünya Louvre soyguncularının garajı bulundu: Çalıntı mücevherler hâlâ kayıp
Fransa’da müfettişler, Louvre soyguncularının mücevherleri sakladığı garajı tespit etti, ancak çalıntı eserler hâlâ kayıp.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Louvre soygununu soruşturan müfettişler, hırsızların soygundan sonra mücevherleri sakladıkları garajı buldu, ancak çalıntı eserlere henüz ulaşamadı.

Habere göre scooter kullanan iki suçlu, 19 Ekim 2025'te Paris yakınlarındaki Aubervilliers kasabasında yer alan özel evin garajına girdi, bu eylem güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Suçlular, mücevherleri kutulardan birine saklamadan önce çalıntıları birbirlerine göstererek doya doya inceledi. Ancak belirtildiği üzere, eserlerin bir kısmı eksikti.

Şüpheliler daha sonra birkaç gün boyunca izlenme çekincesiyle elektromanyetik radyasyon dedektörü kullanarak garaja tekrar tekrar geldi. 22 Ekim gecesi, garajda güvenlik kameraları olduğunu keşfettikten sonra şüpheliler yüzlerini gizleyerek beyaz bir Citroen marka hafif ticari araçla garajdan ayrıldı. 23 ve 25 Ekim tarihlerinde şüphelilerden biri garajdan scooter’ları ve diğer eşyaları almak için geri döndü, ardından mücevherlerin izi kayboldu.

  

Bu aşamada soruşturmacıların, soyguncuların sipariş üzerine değil de kendi inisiyatifleriyle hareket etmiş olabileceği ihtimalini göz ardı etmediği, bu durumun ‘Fransa'nın imajına zarar verebileceğini’ değerlendirdiği ifade edildi.

Bununla birlikte gazete daha önce kendi kaynaklarına atıfla, sorgu sırasında şüphelilerden birinin, ‘Slav aksanıyla konuşan’ iki kişinin kendisine soygun karşılığında 15.000 euro teklif ettiğini itiraf ettiğini ileri sürmüştü. İddiaya göre şüpheli, suçu işlediği sırada Fransa'nın en ünlü müzesini soyduğunun farkında olmayıp, ‘Pazar günü ziyaretçilerin bulunmadığı bir binaya’ girdiğini sanmıştı.

BFM televizyonu ise, Courneuve beldesinde polis memurlarının, şüphelilerinin takip cihazları ve radyo iletişimini engelleme cihazları gibi ekipmanları sakladığı bir depo keşfettiğini bildirdi. Bisiklet deposu olarak kullanılan bu depoda ayrıca altının kalitesini test etmek için kullanılan mihenk taşları ve şişeler de bulundu.

