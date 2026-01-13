  • İSTANBUL
Ekonomi
Alanya'dan vazgeçmiyorlar! Almanlar parayı kıstı, krize rağmen 138 milyon... Turist sayısı patladı
Giriş Tarihi:

Alanya'dan vazgeçmiyorlar! Almanlar parayı kıstı, krize rağmen 138 milyon... Turist sayısı patladı

Alman Seyahat Birliği'ne göre Almanlar artan maliyetler, tırmanan krize rağmen seyahatten vazgeçmiyor. Erken rezervasyonlarda Türkiye ve Alanya yaz sezonunda öne çıkıyor.

Foto - Alanya'dan vazgeçmiyorlar! Almanlar parayı kıstı, krize rağmen 138 milyon... Turist sayısı patladı

Artan maliyetlere ve küresel belirsizliklere rağmen Almanların seyahat iştahı güçlü seyrini sürdürüyor. Alman Seyahat Birliği (DRV), 2026 yılına ilişkin beklentilerini paylaşarak hem kış hem de yaz sezonunda ciro artışı öngördüğünü açıkladı. Birliğin verilerine göre, Almanların tatil ve boş zaman seyahatlerine ayırdığı toplam harcamanın 86 milyar euroya ulaşması bekleniyor.

Foto - Alanya'dan vazgeçmiyorlar! Almanlar parayı kıstı, krize rağmen 138 milyon... Turist sayısı patladı

Bu rakam, geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 3’lük bir artış anlamına geliyor. TATİLER HESAPLANIYOR DRV analizine göre büyümenin ana itici güçleri arasında kruvaziyer turları, uzun mesafeli seyahatler ve Doğu Akdeniz’deki klasik deniz tatili destinasyonları bulunuyor. Toplam cironun yaklaşık yarısını paket ve modüler (baustein) turlar oluştururken, bireysel olarak planlanan tatiller de hesaplamalara dahil ediliyor. Olumlu ciro görünümüne rağmen, seyahat eden kişi sayısı henüz pandemi öncesi seviyelere ulaşmış değil. DRV, 2026 yılında yaklaşık 138 milyon seyahat öngörüyor. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla hafif bir gerilemeye işaret ediyor. Jeopolitik riskler, ekonomik belirsizlikler ve yükselen fiyatlar tüketici davranışlarını etkilemeye devam ederken, DRV Başkanı Albin Loidl, seyahatin gelecekte de erişilebilir kalabilmesi için siyasetçilere, destinasyon ülkelerine ve tur operatörlerine önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Foto - Alanya'dan vazgeçmiyorlar! Almanlar parayı kıstı, krize rağmen 138 milyon... Turist sayısı patladı

DRV, devam eden kış sezonunda cironun yüzde 2 artışla 28 milyar euroya ulaşmasını bekliyor. Bu dönemde özellikle kruvaziyer turları dikkat çekiyor. Kruvaziyer cirosu: jrtış Kruvaziyer yolcu sayısı: :rtış Uzun mesafeli ve Doğu Akdeniz odaklı orta mesafe destinasyonlara talep artarken, toplam yolcu sayısının 44 milyonun biraz üzerine düşmesi bekleniyor. Bu gerilemenin büyük ölçüde otomobil, tren ve otobüsle yapılan seyahatlerden kaynaklandığı belirtiliyor.

Foto - Alanya'dan vazgeçmiyorlar! Almanlar parayı kıstı, krize rağmen 138 milyon... Turist sayısı patladı

Mayıs–Ekim dönemini kapsayan yaz sezonu için DRV, cironun yüzde 3 artarak 58 milyar euroya ulaşacağını öngörüyor. Aynı dönemde seyahat eden kişi sayısının ise yaklaşık 93 milyon ile istikrarlı kalması bekleniyor. Orta mesafe uçaklı paket turlar ve kruvaziyerler talep artışı gösterirken, Almanya içi ve yakın komşu ülkelere yönelik kısa mesafeli tatillerde düşüş yaşanabileceği ifade ediliyor. ERKEN REZERVASYON YAPTIRIYORLAR DRV, erken rezervasyonlardaki güçlü seyri sektör adına olumlu bir sinyal olarak değerlendiriyor. Birliğin paylaştığı verilere göre: Doğu Akdeniz ülkelerinde ciro artışı: " Yaz sezonunda Türkiye, erken rezervasyonlarda en çok tercih edilen destinasyon olmaya devam ediyor. Türkiye içinde özellikle Antalya, Alanya ve çevresi, her şey dahil konsepti, uzun sezon avantajı ve fiyat-performans dengesiyle Alman turistlerin ilk tercihlerinden biri oldu. Alanya; geniş otel kapasitesi, aile dostu tesisleri ve artan kaliteli konaklama seçenekleriyle erken rezervasyonlarda dikkat çeken destinasyonlar arasında yer aldı. Türkiye’nin yanı sıra Mısır, İtalya, İspanya anakarası ve Tunus da Alman tatilcilerin erken rezervasyonlarında öne çıkan ülkeler arasında bulunuyor. Turizm temsilcilerine göre, Alanya’nın Alman pazarındaki yükselişi; ulaşım kolaylığı, yenilenen otel yatırımları ve uygun fiyatlı paket turlar sayesinde önümüzdeki yıllarda da sürecek. Bölgenin özellikle aileler ve uzun süreli tatil planlayan Alman turistler için cazibesini artırdığı belirtiliyor. Öte yandan Antalya 2025 turizm sezonunda hareketli başladı. Manavgat'ta turist sayısı arttı, sezon ekim-kasım ayına kadar devam ediyor.

