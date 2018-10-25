Kadife ceket ne şekilde ütülenir?

KADİFE CEKET NASIL ÜTÜLENİR? NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Pamuklu ve saten ipliklerin dışında polyesterden de imal edilen ve farklı iplik türlerinden dokunabilen kadife kumaş, pamuklu kumaşlar gibi yüksek ısıda ütüye dayanıklı değildir. Yüksek ısı ve direkt ütüyle temas eden kadife kumaşın yapısında onarılamayacak hasarlar meydana gelebilir. Kadife kumaştan üretilmiş ceketleri ütülerken şu adımlar izlenmelidir:

Öncelikle ütü ayarı kadife kumaşa uygun, düşük ayara getirilmelidir. Buhar kullanılması yüksek olmayan ütü ısısına rağmen kadifenin kolayca ütülenmesini sağlayacağından tercih edilebilir.

Hassas yapısıyla ısıdan ve üzerine yapılan baskıdan etkilenen kadife ceket ütülenirken mutlaka ütü bezi ya da ince bir bez kullanılmalı, ütü kadife yüzeye direkt temas ettirilmemelidir.

Gerekli şartlar sağlandığında, kadife ceket ütülemeye astarından başlanır. Ceket tersten ütü masasına serilir. Önce ceketin sol göğüs kısmından başlamak gerekir. Bu sayede ceket ütülendikçe ütülenen yer ütü masasının arkasına doğru kaydırılır. Ütülenen kısımların tekrar kırışması bu sayede önlenebilir.

Ceketin astarı ütülenirken ütü bastırılmaz, buhar kullanılarak kırışıklıklar açılır. Astarın bol kısımları elle düzeltilerek herhangi bir çizgi ya da iz kalması engellenir. Ceketin sol göğüs kısmı içten ütülendikten sonra ceket çevrilerek arka iç kısmına geçilir ve astar ütüleme işlemine devam edilir.

Ceketlerin çoğunun arka kısmının eteğinde yırtmacı andıran bir bölüm bulunur. Bu, ceket giyildiğinde rahat hareket edilmesi için bırakılan bir kısımdır. Bu bölüm ütülenirken mutlaka elle düzeltilmeli, daralan dikiş kısmı ise ütünün ucuyla bastırmadan ütüye devam edilmelidir.

Ceketin astarları ütülendikten sonra düz bir şekilde devam edilir. Yine sol göğüs kısmından başlanır ve üzerine ütü bezi ya da ince bir bez kullanılarak ütülenir. Bu, ceketin parlamasını ve zarar görmesini engelleyecektir. Ceketin kadife olan düz yüzeyi ütülenirken özellikle cep ve düğme bulunan kısımlarına ütü bastırılmaz. Aksi takdirde ezilmeler ve parlamalar meydana gelebilir.

Ceketin yaka kısmı düz bir şekilde masaya yatırılarak ütülenir. Astarlar eller yardımıyla düzeltilir.