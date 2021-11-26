KADES uygulaması tanıtıldı

Osmancık'ta, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplumsal farkındalığın arttırılması, koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi ile ilgili yapılan faaliyetlerin ön plana çıkarılması amacıyla yapılan toplantı ilçe kaymakamı Ayhan Akpay başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda; Kadın Acil Destek (KADES) Uygulaması, Elektronik kelepçe uygulaması, şiddet uygulayana yönelik önleyici tedbirler, Aile içi ve kadına karşı şiddet olayları kayıt ve risk değerlendirme formu uygulanmalarının değerlendirilmesi, kadın konuk evi yönlendirmeleri, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Biriminden (ADM) faydalanılması, ŞÖNİM ve Sosyal Hizmet Merkezleri çalışmaları, EGM ve JGM’nin Kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerin çalışmaları ele alındı.

Toplantının ardından kaymakamlık sosyal hizmetler merkezi, Emniyet ve Jandarma ekipleri, 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamında ilçenin muhtelif yerlerinde kurulan stantlarda, kadınlara Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını anlattı.

Kadınlara broşür dağıtan ekipler, KADES uygulamasının telefonlara nasıl indirileceği konusunda da yardımcı oldu.

Kades nedir?

Kades, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Kades uygulaması nasıl indirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek.

Uygulamayı burdan https://www.icisleri.gov.tr indirebilirsiniz.