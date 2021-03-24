KADES nedir? KADES telefon kapalıyken çalışıyor mu?

Kadın Destek Uygulamasını (KADES) şiddete maruz kalan kadınların kısa sürede yardım istemesine olanak sağlıyor. Peki, KADES nasıl indirilir?

KADES nedir?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

KADES nasıl indiriliyor?

Son yıllarda şiddet olayları bir hayli tırmandı. Neredeyse her gün bir kadının cinayete kurban gittiği haberleri geliyor. Kadınlar telefonlarına yükleyebilecekleri bir uygulama ile hızlıca güvenlik güçlerinin kendilerine ulaşmasını sağlayabilir. KADES uygulamasını ücretsiz olarak Google Play Store ve Apple Store’dan indirebilirsiniz.

T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

KADES İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Play Store)

KADES İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Apple Store)

KADES telefon kapalıyken çalışıyor mu?

Bir şiddet olayı sebebiyle korku yaşıyor ya da tehdit altındaysanız; KADES uygulamasına dokunmanız yeterli. Daha sonra telefonunuz kapansa bile sinyal takip ediliyor. Böylece polis kısa süre içerisinde size ulaşıyor.