KADES nasıl indirilir?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi eylemleri engellemek amacıyla Kadın Destek Uygulaması KADES'i devreye aldı. Kadın Destek Uygulaması KADES'in 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında daha çok kişiye ulaşmak amacıyla yaygınlaşması için yeniden gündeme gelmişti. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

KADES uygulaması nasıl indirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek. KADES uygulaması ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşabilecek. Emniyet tarafından yardım çağrısı yapıldığı anda olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması App Store ve Google Play'den indirmek mümkün.

KADES indirmek için tıklayın