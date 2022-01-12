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Kadın - Aile Kades açılımı: Kades nedir, nasıl kullanılır?
Kadın - Aile

Kades açılımı: Kades nedir, nasıl kullanılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 12:44:12 - 2022-01-12 12:44:11
Kades açılımı: Kades nedir, nasıl kullanılır?

KADES'in açılımı, Kadın Destek Uygulaması'dır.

Kades ne demek?

Kades, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Kades uygulaması nasıl kullanılır?

Kades uygulaması nasıl indirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek.

Uygulamayı burdan https://www.icisleri.gov.tr indirebilirsiniz.

Kadın askerler köy kadınlarına KADES’i tanıttı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığındaki kadın askerler, köy kadınlarına Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Değirmenaltı ve Konuksayar köylerindeki vatandaşlara KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı. Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızda görev yapan kadın askerlerimiz tarafından köy kadınlarımızın telefonlarına KADES uygulamasını yükleme konusunda yardımcı olundu. Ayrıca uygulama hakkında bilgiler verildi” denildi.

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