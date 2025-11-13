Kaderimizi Ankara'nın eline bırakamayız

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Tel Aviv merkezli Israel Hayom’a yaptığı açıklamada Gazze’de Türkiye’nin olası askeri ve siyasi varlığına tepki göstererek bunun ülkesi için büyük bir tehdit olduğunu öne sürdü.

Bennett, Trump’ın 20 maddelik Gazze Planı’na atıfta bulunarak, Türkiye’nin Gazze’ye girmesi durumunda İsrail’in güvenliğinin ciddi şekilde tehdit altında olacağını ifade ederek “Gazze’deki güvenlik kontrolünü çok uluslu güçlere devretmek, bazıları Türkiye gibi bölgede güçlü ve etkili olan ülkeleri kapsıyorsa, bu İsrail’in güvenliğini doğrudan riske atar. Kaderimizi Katar’ın, Hamas’ın ve Ankara’nın ellerine bırakamayız. 7 Ekim'den ders çıkarıp uyanık kalmalıyız” dedi.

‘TAM ŞEFFAFLIK BEKLİYORUZ’

Eski başbakan, Trump’ın planına göre Türkiye’nin Gazze’deki “Uluslararası İstikrar Gücü” (ISF) kapsamında görev alacak ülkelerden biri olarak öngörülmesini eleştirerek “İsrail hükümetinin güvenlik ve operasyon özgürlüğümüzü feda etme motivasyonu nedir? Bu kritik konuda tam şeffaflık bekliyoruz” dedi.

‘NETANYAHU MESAFELİ’

Israel Hayom, Bennett’in ifadelerine yer verdikten sonra hafta başında Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ofisinin, Türkiye’nin Gazze’deki uluslararası güç kapsamında sahada bulunmayacağını kesin bir dille söylediğini hatırlatarak “Netanyahu ayrıca, Türkiye şirketlerinin Gazze’nin yeniden inşasına katılımına da mesafeli yaklaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü talebine rağmen, İsrail’in tutumu temkinli” ifadesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da süren müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamıştı. Mısır’da imzalanan anlaşma 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti. Trump, geçtiğimiz günlerde Gazze’nin yeniden imarını denetleyecek ve Türkiye’nin destek vereceği Uluslararası İstikrar Gücü’nün çok yakında kurulacağını duyurmuştu.

Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile düzenlediği basın toplantısında “Gazze’de Türk askeri olacak mı?” sorusuna “Bu konuda kararım net” diyerek kaçamak bir yanıt vermişti.

Son günlerde Tel Aviv’deki üst düzey yetkililer ve İsrailli güvenlik uzmanları, Gazze’nin yeniden imarında Türkiye’nin oynadığı aktif rolden rahatsızlık duyduklarını açıkça dile getiriyor.