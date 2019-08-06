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Kademe kademe düşecek! Enflasyonda gözler 3. çeyrekte

TÜFE temmuzda yüzde 1,36 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 0,99 düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Faizler düşüyor. Faizlerin düşmesiyle beraber enflasyondaki gerileme de sürecek” dedi. Ekonomist Haluk Bürümcekçi ise, “Yıllık enflasyonun düşüşünü sürdürerek üçüncü çeyrekte baz etkisi ile yüzde 10 civarına gerilemesi olası” değerlendirmesinde bulundu.

06 Ağustos 2019 Salı 11:46
Kademe kademe düşecek! Enflasyonda gözler 3. çeyrekte

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 1,36 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,99 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,65, yurtiçi üretici fiyatlarında yüzde 21,66 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,91, yurtiçi üretici fiyatları yüzde 32,34 arttı.

En çok düşüş giyim ve ayakkabıda

Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 6,44, yurtiçi üretici fiyatları yüzde 7,02 yükseldi. TÜFE, temmuzda haziran ayına göre yüzde 1,36, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 artış kaydetti. Yİ-ÜFE de hazirana göre yüzde 0,99 düşerken, Temmuz 2018’e kıyasla da yüzde 21,66 arttı.

Temmuz’da ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış, yüzde 4,46 ile ulaştırmada gerçekleşti. Söz konusu ayda en çok düşüş yüzde 3,2 ile giyim ve ayakkabıda görüldü. Tüketici fiyatları bazında temmuz ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 29,18 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar oldu. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 27,91 ile karpuz geldi.

İlk adım Merkez Bankası’ndan geldi

Ekonomistler, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının piyasalara yansıması ile maliyet artışlarının düşüreceğini ve bunun da enflasyon rakamlarında gerilemeye yol açacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 425 baz puanlık faiz indirimi kararında enflasyondaki düşüşe dikkat çekti. Merkez Bankası Enflasyon Raporu’nda ise, “Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 13,9 olarak gerçekleşeceği, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2’ye, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki gün Bursa İl Teşkilatı’na hitaben yaptığı konuşmada, “Faizler düşüyor. Faizlerin düşmesiyle beraber enflasyondaki gerileme de sürecek. Piyasadaki canlanma yeniden ivme kazanacaktır” dedi.

ÖTV ve vergi indiriminin sona ermesi tetikledi

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, temmuz ayında TÜFE’deki yüzde 1,36’lık artışın yüzde 1,6 artış beklentisinin altında gerçekleştiğini ifade etti. Bürümcekçi, “Gerek geçici vergi indirimlerinin sona ermesi ve gerekse Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve enerji fiyat ayarlamaları gözlenmesi normalden daha yüksek enflasyona yol açtı” ifadelerini kullandı. Önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarının belirsizliği ve oynaklığı dışında, ham petrol ve diğer emtia fiyatlarının görünümü, döviz kuru hareketleri ve kamu fiyat/vergi ayarlamalarının enflasyon üzerindeki risklerin yönünü belirleyeceğine dikkati çeken Bürümcekçi, “Yeni bir kur atağı olmadığı durumda geçen yılın oluşturduğu lehte güçlü baz etkisi nedeniyle yıllık enflasyonun düşüşünü sürdürerek üçüncü çeyrekte baz etkisi ile yüzde 10 civarına gerilemesi, son çeyrekte ise tekrar yükselerek yılı yüzde 14 civarında bitirmesi olası duruyor” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:46
  1. ÖTV
  2. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
  3. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)
  4. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  5. Merkez Bankası
  6. Merkez Bankası Enflasyon Raporu
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. Bursa İl Teşkilatı

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