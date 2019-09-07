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KADEM’den, HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Can Kaya ile bir grup STK temsilcisi, HDP Diyarbakır il binası önünde eylem yapan ailelere destek ziyaretinde bulunu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:00
KADEM’den, HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Can Kaya ile bir grup STK temsilcisi, HDP Diyarbakır il binası önünde eylem yapan ailelere destek ziyaretinde bulunu.


KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Can Kaya ve bir grup STK temsilcisi, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önğnde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ailelerin sorunlarını tek tek dinleyen ve çocuklarının geri getirilmesi için yanlarında olacakları sözünü veren KADEM üyeleri, ailelerle birlikte HDP il binası önünde oturdular.


Burada açıklamada bulunan KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Can Kaya, KADEMolarak bugün, terör örgütlerinin karşısında duran ve onların siyasi uzantılarından korkusuzca hesap soran annelerin yanında olduklarını söyledi. Diyarbakırlı annelerin Hacire Akar ile başlayıp Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun, Ayşegül Biçer’le devam eden ‘Evladımı geri istiyorum’ çığlıklarının gün geçtikçe büyüdüğünü ve sayının bugün 13 aileye ulaştıpını kaydeden Kaya, ’Bu eylem, sadece annelerin değil, aynı zamanda babaların da büyük bir inançla sürdürdükleri samimi bir mücadeledir. Bizler, hepimizin ortak acısı olan bu zulmün karşısında sivil direnişleriyle duran, barışın ve huzurun yanında olduklarını bütün dünyaya gösteren, büyük bir inançla hak, hukuk ve özgürlük mücadelesi veren, evlatlarına kavuşabilmek için nöbet tutan kadınların ve cesur ailelerin yanındayız. Ailesinden koparılan her bir genç, evine dönünceye kadar gerekli bütün hukuki çalışmaları yapacağımızı ve bu sürecin doğrudan takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Bizler, hepimizin ortak acısı olan bu zulmün karşısında sivil direnişleriyle duran, barışın ve huzurun yanında olduklarını bütün dünyaya gösteren, büyük bir inançla hak, hukuk ve özgürlük mücadelesi veren, evlatlarına kavuşabilmek için nöbet tutan kadınların ve cesur ailelerin yanındayız. Ailesinden koparılan her bir genç, evine dönünceye kadar gerekli bütün hukuki çalışmaları yapacağımızı ve bu sürecin doğrudan takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz’’ dedi.


Kaya ve beraberindekilerin ailelerle görüşmesi devam ediyor.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:00
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