Kaddafi’nin hayatı dizi oluyor!

Libya'nın öldürülen lideri Muammer Kaddafi'nin hayatı dizi haline getiriliyor. Amazon, ‘Sandstorm' adlı dizi için hazırlıklara başladığını duyurdu.



Dizi, Kaddafi'nin hayat hikayesini ve onun yönetimindeki Libya'nın değişimini ele alacak. Pablo Escobar'ın hayatını anlatan Narcos dizisine benzer tarzda çekilecek.



Dizinin senaryosunu Carter Harris kaleme alırken, yönetmenliğini ise Mohamed Diab üstlenecek.



1969 yılında, henüz 29 yaşındayken yapmış olduğu darbe sonucu iktidara gelip 42 yıl boyunca ülkeyi yöneten Kaddafi, 2011 yılında patlak veren iç savaşta linç edilerek öldürülmüştü.