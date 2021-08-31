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Aktüel

Kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarptılar: Ölüler var

Adana'nın Pozantı ilçesinde kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 18:49:00 -
Kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarptılar: Ölüler var

Adana'nın Pozantı ilçesinde kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Adana-Pozantı Otoyolu Tekir rampası civarında sürücüsü belirlenemeyen 70 DZ 434 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle kaçış rampasına girdi.

Burada rampanın çakıl taşlı bölümü yerine araçları kurtarmak için çekicilerin kullandığı asfalt servis bölümüne giren kamyon, rampa sonundaki beton bariyere çarptı.

Kazada, kamyonun kasası ile bariyer arasında sıkışan aracın kupa kısmındaki şoför ile 3 kişinin öldüğü belirlendi.

Cesetlerin çıkartılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

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