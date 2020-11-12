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Aktüel Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Birliği, Husileri 1 genci işkenceyle öldürmekle suçladı
Aktüel

Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Birliği, Husileri 1 genci işkenceyle öldürmekle suçladı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:50:55 -
Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Birliği, Husileri 1 genci işkenceyle öldürmekle suçladı

İSTANBUL (AA) - Yemen'de, Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Birliği, İran'ın desteklediği Husileri, zorla kaybedilen bir genci alıkoyma merkezinde işkenceyle öldürmekle suçladı.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Zorla kaybedilenlerin haklarına yönelik ihlallere ve evlerinden kaçırıldıktan sonra onları ölü olarak bırakmaya devam edilmesini kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, başkent Sana'ya bağlı Nehem ilçesindeki evinden Nisan 2020'de zorla kaçırılan Ali Merzuk el-Ceradi'nin (18) kaçırıldıktan sonra geçen sürede izinin kaybolduğu ve ailesinin çocuklarının nerede ve ne durumda olduğu konusunda hiçbir bilgiye ulaşamadığı aktarıldı.

Husilerin 10 Kasım'da Ceradi'nin ailesine çocuklarının alıkonulduğu yerde kendisini asarak intihar ettiğini bildirdiği ifade edilen açıklamada, ailenin Sana'daki hastane morgunda cenazenin üzerinde işkence izlerinin bulunması üzerine ölümüyle ilgili soruşturma yapılmadan çocuklarının cenazesini teslim almayı reddettiği dile getirildi.

Ceradi'nin ölümünden tamamen Husilerin sorumlu tutulduğu açıklamada, zorla kaybetmenin kaçırılanların hayatını tehdit eden gerçek bir tehlike olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkede savaşın başlangıcından bu yana Husilerin alıkoyma merkezlerinde zorla kaçırılanlardan 83 kişinin işkenceyle öldürüldüğünün gözlemlendiği kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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