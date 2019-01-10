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Kaçırdıkları erkeğe tecavüz edip, kadın iç çamaşırı giydirenlere ceza yağdı

Gaziantep'in Merkez Şehitkamil ilçesinde, 22 Aralık 2017'de bir kişiye tecavüzettikleri, işkence yaptıkları ve kadın iç çamaşırları giydirdikleri iddiasıyla yargılanan 4 kişi, mahkeme tarafından 23 yıl7'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

10 Ocak 2019 Perşembe 17:42
Kaçırdıkları erkeğe tecavüz edip, kadın iç çamaşırı giydirenlere ceza yağdı

Gaziantep'te kaçırdıkları kişiye kadın iç çamaşırı  giydirip, cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla yargılanan 4 sanık, 23 yıl  7'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ebubekir Say, eşi Esra Say ile arkadaşları Ömer Dev ve Ömer Kılıç ile avukatları katıldı.

Sanık Esra Say, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Ben mağduru Hatay'dan bana attığı mesajları silmesi için çağırdım. Çocuklarımın  bakımı için tahliyemi talep ederim." dedi.

Sanık Ebubekir Say, diğer sanıkların kendisini kandırdığını belirterek, mağdura birşey yapmak istemediğini savundu.

Sanık Ömer Dev ise 10 sene cezaevinde kaldığını, çıktıktan sonra suç işlemeyeceğini, kavga edenlerin yanından bile geçmediğini öne sürdü.

Sanık Ömer Kılıç da suçsuz olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanık Esra Say'ın, mağdurun kendisine mesaj attığını, eşi ve sevgilisi Ömer Kılıç'a söylediğini,  sanıkların aralarında mağdura ders vermek adına plan yaptıklarını ve Esra Say'ın  telefonundan sanığı Gaziantep'e çağırdıklarını ve sanık Esra Say'ın mağdurla  buluştuktan sonra diğer sanıkların da otomobille gelerek, hep birlikte tepelik  alana gittiklerini hatırlattı.

Daha sonra sanıkların mağduru soyarak kadın iç çamaşırı giydirdiklerini ve cinsel saldırıda bulunduklarını, bu sırada da görüntüye  aldıklarını ifade eden cumhuriyet savcısı, sanıkların cezalandırılmasını talep  etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden  yoksun kılma" suçlarından 23 yıl 7'şer ay hapis cezası vererek, tutukluluk  hallerinin devamına hükmetti.

Heyet, ayrıca sanıklara, çekilen görüntülerin mağdurun arkadaşına  gönderilmesine yönelik eyleme ilişkin ise "hakaret" suçundan 2'şer bin lira para  cezası verdi.

Merkez Şehitkamil ilçesinde, 22 Aralık 2017'de bir kişiye tecavüz  ettikleri, işkence yaptıkları ve kadın iç çamaşırları giydirdikleri iddiasıyla  gözaltına alınan 1'i kadın 4 zanlı tutuklanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 17:42
  1. Hatay
  2. Gaziantep
  3. Kaçırdıkları erkeğe tecavüz ettiler
  4. kadın iç çamaşırı giydirdiler
  5. mahkeme karası
  6. hapis cezası

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