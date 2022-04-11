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Gündem Kaçarken yakalandılar! Mahkeme o hainleri cezaevine gönderdi!
Gündem

Kaçarken yakalandılar! Mahkeme o hainleri cezaevine gönderdi!

Uluslararası bir tehdit olarak görülen FETÖ mensubu 4 kişi Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı. Yakalanan örgüt militanları çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 13:53:00 -
Kaçarken yakalandılar! Mahkeme o hainleri cezaevine gönderdi!

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alınan 6 FETÖ şüphelisinden 4’ü tutuklandı, terör örgütü PKK şüphelisi 1 kişi de gözaltına alındı.

Enez ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen İ.A., M.A., O.Y., E.Y., A.A. ve E.A.'nın FETÖ şüphelisi oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y. ve E.A., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.A., M.A., E.Y. ve A.A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

PKK şüphelisi de gözaltında

Bu arada Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen terör örgütü PKK şüphelisi İ.D., de güvenlik güçlerince yakalanarak, gözaltına alındı. İ.D., jandarma ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 

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