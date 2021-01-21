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Yerel Kaçaklar jandarmaya yakalandı
Yerel

Kaçaklar jandarmaya yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 29 yabancı uyruklu yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 15:20:00 -
Kaçaklar jandarmaya yakalandı

Jandarma ekipleri, soğuk hava nedeniyle Demirköy ilçesinin İncesırt köyünde camiye sığınan bir grup yabancı uyruklu olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Irak, Pakistan ve Suriye uyruklu 10'u çocuk, 6'sı kadın 29 kişiyi yakaladı.

Demirköy Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, daha sonra İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Organizatörlük yaptığı iddia edilen Ç.K.A. gözaltına alındı.

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