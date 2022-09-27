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Gündem Kaçakçılara büyük darbe vuruldu
Gündem

Kaçakçılara büyük darbe vuruldu

Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından kaçakçılara büyük darbe vuruldu

Yeniakit Publisher
2022-09-27 15:24:00 -
Kaçakçılara büyük darbe vuruldu

YENİ AKİT  ANKARA

Kaçakçılıkla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza Ekipleri önemli bir başarıya imza attı. Son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleştiren Gümrük Muhafaza Ekipleri’ne Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti.

Muş yaptığı paylaşımda, “Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza Ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleştirildi. Toplam 86 Bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu. Başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza Ekiplerimizi tebrik ediyorum” dedi.

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