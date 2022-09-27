Kaçakçılara büyük darbe vuruldu
Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından kaçakçılara büyük darbe vuruldu
YENİ AKİT ANKARA
Kaçakçılıkla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza Ekipleri önemli bir başarıya imza attı. Son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleştiren Gümrük Muhafaza Ekipleri’ne Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti.
Muş yaptığı paylaşımda, “Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza Ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleştirildi. Toplam 86 Bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu. Başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza Ekiplerimizi tebrik ediyorum” dedi.