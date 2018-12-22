Kaçak yollarla Türkiye'ye giren 70 kişi yakalandı
Hatay'da Yayladağı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 70 düzensiz göçmeni yakaladı.22 Aralık 2018 Cumartesi 17:03
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, 70 düzensiz göçmen yakalandı.
Yayladağı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şenköy ve Kışlak mahalleleri kırsalında devriye görevi yaparken, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 68 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemlerin ardından sınır dışı edildiler
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri de yaptıkları uygulamalarda, kaçak yollarla ülkeye giriş yaptıklarını tespit ettiği 2 düzensiz göçmeni yakalayarak jandarmaya teslim etti.
Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi.
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