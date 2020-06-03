'Kaçak villası' deşifre olan 'bidon kafa' lakaplı Yılmaz Özdil skandal sonrası havlu hattı
'Bidon kafa' lakaplı Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında okuyucularından bir süre izin isteyerek yazılarına ara verdiğini duyurdu.
'Kaçak villası' deşifre olan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında okuyucularından bir süre izin isteyerek yazılarına ara verdiğini duyurdu.
'Bidon kafa' lakaplı Özdil bugünkü yazısında okurlarından iki gün izin istedi.
Sağlık sorunu nedeniyle ara vermek zorunda kaldığını iddia eden Yılmaz Özdil'in yazısı şöyle
"Karantina şartlarında doktorumuzun önerisiyle maalesef cerrahi bir operasyona mecbur kaldık, daha doğrusu aynı anda iki operasyon, salgın nedeniyle hastanelerden uzak durmaya çalıştık ama ameliyatı anca bu kadar öteleyebildik, iki gün affınızı rica ediyorum, Cuma günü buradayım."