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Kaçak FETÖ'cü Hakan Şükür'den olay tweet! 'Benim ne suçum var?'

Hainlerin kanlı darbe girişiminden hemen önce FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanına kaçan Hakan Şükür, vatanına sırtını dönmediğini iddia etti.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 12:15
Kaçak FETÖ'cü Hakan Şükür'den olay tweet! 'Benim ne suçum var?'

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymak isteyen FETÖ'cü teröristler, milletin tokadını yedikten sonra yurt dışına kaçtı.

Darbeden haberi olup önceden yurt dışına kaçanlar da vardı. Bunlardan biri de Hakan Şükür'dü.

FETÖ elebaşı Gülen'in yanına kaçarak lüks bir hayat sürdüren Hakan Şükür, Twitter'daki takipçilerinden zaman zaman tepki görüyor.

"VATANINA SIRTINI DÖNDÜN"

Son olarak bir takipçisi tarafından "Vatanına sırtını döndün, buna içerlemelisin" diye tepki gören FETÖ'cü Şükür, "Vatana sırtımı dönmedim ve dönmeyeceğim. Bu ifadeyi kabul etmiyor, sahiplerine iade ediyorum." dedi.

251 ŞEHİDİN HESABINI VER

Hakan Şükür, 15 Temmuz şehitlerinin hatırlatılması üzerine şöyle devam etti: "Onları şehit eden şerefsizlerin Allah belasını versin. Benim ve benim gibi günahsız insanların ne suçu var. Zehirlenmişsiniz hepiniz."

FETÖ FİNANSÖRÜ

Fetullahçı Hakan Şükür, Türkiye'den kaçarak Amerika'da lüks bir hayatın keyfini sürüyor.

Örgütün propagandasını yapmaya devam eden Şükür, FETÖ'ye finans desteği sağlamayı da eksik etmiyor.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 12:15
  1. FETÖ üyesi
  2. Hakan Şükür
  3. Açıklama

YORUM YAZ

  • HAMİDO HAMİDO 8 dk önce
    İslama ve şeriata göre hiçde caiz olmayan şöhret ve servetinin yanına vatan hainliğni ve köpekliği de koydun .Sonuç ve akibet HÜSRANBu kesin.
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