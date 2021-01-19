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Yerel Kaçak alkol ele geçirildi
Yerel

Kaçak alkol ele geçirildi

Gaziantep’te alkol zehirlenmelerinin önüne geçmek için yapılan operasyonda kaçak alkol ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 22:03:00 -
Kaçak alkol ele geçirildi

Olayla ilgili bir şahsa yasal işlem başlatıldı. Gaziantep KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Şahinbey Bülbülzade Mahallesi’nde sahte alkol zehirlenmelerinin önüne geçmek için, kaçak alkol üreten, ülkeye kaçak alkol sokan ve haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik bir depoya yapılan operasyonda 21 şişe içki, 2 litre içki, 13 rulo etiket, 7 bin adet etiket, 977 adet boş şişe, 2 bin 700 adet şişe kapağı, 8 bin adet kapak kopşonu ele geçirildi.

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