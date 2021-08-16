Koronavirüs salgınında bir buçuk yılı aşkın süre geride kaldı. 16 Ağustos itibariyle tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanındı. Çocukların yanı sıra bazı gruplara 4.doz aşı hakkı tanındı. Peki, kim ne zaman aşı olacak? 4.doz kimlere yapılacak?

Kaç yaş 4. doz aşı olacak? 4. doz aşı 3. aşıdan kaç ay sonra yapılacak?

Sağlık Bakanlığınca, salgınla mücadelenin etkili şekilde sürdürülebilmesi için Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı. Bu kapsamda 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı.

Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise dördüncü doz aşı hakkı verildi. Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı. Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.

Koronavirüs aşı randevunuzu MHRS, E Nabız ya da ALO 182’den alabilirsiniz. 4. Doz aşı için en erken randevu alabileceğiniz tarih sisteme girdiğinizde karşınıza çıkacaktır.

AŞI RANDEVU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ