Kaç kişi korona aşısı oldu? Türkiye’de korona aşı uygulaması 14 Ocak’ta başladı. 25 Haziran 2021 itibariyle aşılamada yaş sınırı 18’e indi. Vatandaşlar şimdiye kadar kaç doz aşı yapıldığını merak ediyor. Peki, Türkiye’de kaç kişiye aşı yapıldı?

Kaç kişiye korona aşısı yapıldı? Türkiye'de kaç kişi korona aşısı oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uygulanan aşı miktarının 50 milyonu geçtiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından “Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 MİLYON dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun. Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19’la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı anlık olarak uygulanan aşı miktarını yayımlıyor söz konusu bilgiye covid19asi.saglik.gov.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

Toplumsal bağışıklık ne zaman kazanılır?

Toplumsal bağışıklıkla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Aşıya karşı olmayan ama aşı olmakta tereddüt eden vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Siz tereddüt eder ve geri durursanız bir kişi eksik kalacağız ve her bir eksiğimiz bizi toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmakta geciktirecektir. Aşıyı olan vatandaşlarımız olumlu tecrübelerini paylaşarak tereddüt yaşayan vatandaşlarımızı rahatlatmalı. Emin olunuz, salgın koşulları altında geliştirilen tüm aşıları büyük bir hassasiyet ve titizlikle inceleyerek ülkemize getiriyor ve kullanıma alıyoruz. Bizler sizin adınıza bu tereddüdü yaşayıp ikna olduk ve inandığımız aşıları ülkemizde kullanıma sunduk. Elbette daha iyisini yapabilirdik. Fakat bilmenizi isterim ki zor günlerde büyük işlerin üstesinden birlikte geldik. Birlikte sabrettik, birlikte mücadele ettik ve zafere birlikte yürüyoruz. Salgına son darbeyi vuracak olan, aşı ile toplumsal bağışıklığı elde etmektir. Her bir vatandaşımız diğerlerinin aşı olmasını beklemeden aşısını olmalı ve toplumsal bağışıklık hedefinde mücadeledeki yerini almalıdır" dedi.