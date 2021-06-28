Koronavirüs salgınında aşı son derece önemli. Salgının noktalanması, eski günlere dönüş için aşılanma çok önemli. Peki, Türkiye’de kaç kişi aşı oldu?

Kaç kişiye korona aşısı yapıldı? Şimdiye kadar kaç doz aşı yapıldı?

28 Haziran Pazartesi saat 12.00 itibariyle ülkemizde toplam 47.782.295 doz aşı yapıldı. 32.865.960 kişiye 1 doz, 14.916.335 kişiye ise 2 doz aşı yapıldı. Bir önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden, “Saat 18.10'da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 54'ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda” paylaşımında bulundu.