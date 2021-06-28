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Sağlık Kaç kişiye korona aşısı yapıldı? Şimdiye kadar kaç doz aşı yapıldı?
Sağlık

Kaç kişiye korona aşısı yapıldı? Şimdiye kadar kaç doz aşı yapıldı?

Kaç kişiye 1 doz aşı yapıldı? Salgının sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşı olması gerekiyor. Haziran ayında adeta aşı seferberliği yaşanıyor. Gelen aşılarla birlikte aşıda yaş sınırı 18 yaşa kadar indi. Peki, şimdiye kadar kaç doz aşı yapıldı?

Yeniakit Publisher
2021-06-28 12:12:00 -
Kaç kişiye korona aşısı yapıldı? Şimdiye kadar kaç doz aşı yapıldı?

Koronavirüs salgınında aşı son derece önemli. Salgının noktalanması, eski günlere dönüş için aşılanma çok önemli. Peki, Türkiye’de kaç kişi aşı oldu?

Kaç kişiye korona aşısı yapıldı? Şimdiye kadar kaç doz aşı yapıldı?

28 Haziran Pazartesi saat 12.00 itibariyle ülkemizde toplam 47.782.295 doz aşı yapıldı. 32.865.960 kişiye 1 doz, 14.916.335 kişiye ise 2 doz aşı yapıldı. Bir önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden, “Saat 18.10'da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 54'ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda” paylaşımında bulundu. 

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