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Kaç dersten kalırsak sınıfta kalırız? Sınıfta kalma şartı nedir? Sınıf geçme kalma ortaöğretim lise

Sınıf geçme ortalaması ne kadar? Kaç dersten sınıfta kalınır? Okulların açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Dönem sonunda sınıfta kalmamak için daha şimdiden işi sıkı tutan öğrenciler olduğu gibi derslerine çalışmayanan öğrenciler de mevcut. MEB lise öğrenimi görürken 9. sınıfta akademik başarı gösteremeyen ve sınıfta kalan öğrencileri Mesleki eğitim merkezleri merkezlere yönlendirecek. Peki Kaç dersten sınıfta kalınır? Sınıfta kalma şartı nedir? Kaç zayıfla sınıf geçilir, kaç zayıfla sınıfta kalınır? Sorumlu sınıf geçme nedir? Ortaöğretimde sorumlu sınıf geçme, lise sorumlu sınıf geçme nasıl olur? İşte MEB sınıf geçme ve sınıfta kalma şartlarına ilişkin haberin detayları.

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:20
Kaç dersten kalırsak sınıfta kalırız? Sınıfta kalma şartı nedir? Sınıf geçme kalma ortaöğretim lise

Sınıf geçme ortalaması ne kadar? Kaç dersten sınıfta kalınır? Okulların açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Dönem sonunda sınıfta kalmamak için daha şimdiden işi sıkı tutan öğrenciler olduğu gibi derslerine çalışmayanan öğrenciler de mevcut. MEB lise öğrenimi görürken 9. sınıfta akademik başarı gösteremeyen ve sınıfta kalan öğrencileri Mesleki eğitim merkezleri merkezlere yönlendirecek. Peki Kaç dersten sınıfta kalınır? Sınıfta kalma şartı nedir? Kaç zayıfla sınıf geçilir, kaç zayıfla sınıfta kalınır? Sorumlu sınıf geçme nedir? Ortaöğretimde sorumlu sınıf geçme, lise sorumlu sınıf geçme nasıl olur? İşte MEB sınıf geçme ve sınıfta kalma şartlarına ilişkin haberin detayları.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 9. sınıfta başarısız olup sınıf tekrarı yapan öğrenciler için çok son derece önemli bir düzenlemeyi devreye soktu. MEB’in yeni düzenlemesine göre, sınıfta kalan öğrenciler mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “2020-2021 yılından itibaren uygulayacağız. Sınıf geçme kısmıyla ilgili bir yönetmelik değişikliği yapacağız” demişti. Okullar açıldı. Milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Ders başı yapan öğrenciler sınıfta kalma var mı? Kaç dersten sınıfta kalınır? Sınıfta kalma şartı nedir? gibi soruları sormakta.

Sınıfta geçme ve sınıfta kalma şartı nedir?

MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,

b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.

Doğrudan sınıf geçme nasıl olur?

MADDE 57- (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;

a) Tüm derslerden başarılı olan,

b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.

(2) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması

MADDE 58- (Değ: 1/7/2015-29403 RG) (1) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

(2) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) a) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır.

b) Sınava girecek öğrenci sayısının otuzu aşması ve/veya birden fazla salonda sınav yapılması hâlinde her sınav salonu için ayrıca bir gözcü öğretmen daha görevlendirilir.

c) Farklı sınıflardaki aynı dersin öğrenci sayısının toplamda otuzu aşmaması hâlinde bu öğrencilerin sınavları birleştirilerek tek komisyon marifetiyle de yapılabilir.

ç) Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde hafta içerisinde yapılacak şekilde planlanır. Gerektiğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.

(4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

(5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.

(6) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır. Yukarıda görüldüğü gibi lisede öğrenciler tüm derslerden not ortalaması 50 ve üzerindeyse sınıfı geçiyor. lisede kaç zayıfla kalınır sorusuna gelirsek 3  dersten fazla dersten zayıfınız varsa sınıfta kalırsınız.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:20
  1. Kaç dersten kalırsak sınıfta kalırız?
  2. Sınıfta kalma şartı nedir?
  3. Kaç zayıfla sınıf geçilir
  4. kaç zayıfla sınıfta kalınır?
  5. Sınıfta kalma puanı
  6. Kaç dersten sınıfta kalınır?
  7. sınıf geçme puanı kaç
  8. sınıf geçme ortalaması ne kadar
  9. Doğrudan sınıf geçme nasıl olur?
  10. Sınıfta kalma şartları
  11. Sınıfta kalma not ortalaması
  12. Sınıf geçme not ortalaması kaç
  13. lisede sorumlu geçme 2019
  14. edebiyattan sorumlu geçme
  15. lise sınıf geçme yönetmeliği 2019
  16. lisede sınıf geçme 2019
  17. sorumlu geçmek ne demek lise
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